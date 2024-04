„Ez a szakma nem függ a származástól" – Egy apró, nógrádi faluban él, de nemzetközi karrier vár Balázsra

Mindegy, hogy honnan jön az illető, ha van tehetsége, alázata és kitartása, a határ a csillagos ég – vallja Mihály Balázs, a 18 éves, ipolyvecei fodrászfiú, aki sorra nyeri meg a diákoknak szóló fodrászversenyeket szerte az országban. Balázs még csak egy éve versenyzik, de már négyből hármat megnyert, a zsűrik és az ország neves mesterfodrászai pedig felfigyeltek tehetségére.

Balázs tehetsége magáért beszél, már Hajas László is felfigyelt rá Fotó: Olvasói fotó

„Ha valaki tehetséges, akkor van rá esélye, hogy felkarolják"

Balázst a szülei és a barátai is támogatták, hogy fodrásznak tanuljon, hiszen rajongása a hajak iránt már gyerekként is megmutatkozott.

Mindig szerettem a hajjal foglalkozni, fonogatni. Még mielőtt elkezdtem a fodrásztanulmányaimat rengeteget fontam. 9. - 10. osztályos koromban festettem, vágtam a családban a hajakat, akinek kellett, aztán folyamatosan fejlődtem. A kontyozással az első versenyemig nem is foglalkoztam, de rögtön beleszerettem

– mesélt az ipolyvecei fiú a Borsnak. Balázs már amikor nyílt napra ment balassagyarmati iskolájába, akkor eldöntötte, hogy a fodrász szakirányt választja és a hajak mestere lesz.

– Egyedül vagyok fiú az osztályban, de jól kijövünk egymással. Ennek ellenére nem gondolom elnőiesedett szakmának, mivel a legelismertebb fodrászok férfiak itthon és akár külföldön is – utalt Balázs Zsidró Tamásra és Hajas Lászlóra, akik közül az utóbbi már fel is figyelt a fiú tehetségére. Balázs szakoktatóját Hajas László ugyanis megkérte, hogy figyeljen a nógrádi fiúra és ne hagyja őt elkallódni.

Balázs 10 éve lovagol és van egy pónija is, amit imád Fotó: Olvasói fotó

„Mindegy ki honnan jön, ha a tehetségével bizonyíthat"

Balázs célja, hogy a szakma megszerzése után egy budapesti szalonban dolgozhasson, hogy tovább fejlődjön.

– Szerintem mindegy, hogy honnan jön az illető, de mindenképpen fontos a fővárosba utazni a fejlődés érdekében. Az anyagi háttér fontos ebben a szakmában, de ha tehetséges valaki, akkor van esélye arra, hogy felfigyelnek rá és támogatják őt – vallja Balázs, aki örül, hogy anno hallgatott a családjára és a szívére és fodrásztanulmányokba kezdett.

Én eddig úgy tapasztaltam, hogy származástól teljesen független ez a szakma. Tehetség, kitartás, alázat, emberség, kommunikációs készség és szépérzék kell hozzá

– tette hozzá. Balázs jelenleg 4 neves, diákoknak szóló versenyen mérettette meg magát, ebből hármon pedig őt ítélte a lejobbnak a zsűri, számos külön díjjal is jutalmazva tehetségét. Balázs rengeteget gyakorol, hogy álmai valóra váljanak, a fővárosban dolgozhasson és egyszer majd híres emberek haját készíthesse, divatbemutatókon lehessen fodrász vagy akár oktathassa is azt, amit annyira szeret. Bárhogy is lesz, egy biztos: Mihály Balázs nevét jobb megjegyeznünk, mert később még biztosan hallani fogunk a tehetséges nógrádi fiúról.