Immár bizonyos: jön a fizetős Google – ennyibe kerül majd havonta

Már eddig is csiripelték a madarak, mára pedig be is bizonyosodott: jön a Google Chrome böngésző fizetős verziója. Azt is felfedték, mennyibe kerül majd havonta. Azok kedvéért, akik most ijedtükben a szívükhöz kaptak, gyorsan tisztázzuk: ezt a verziót elsősorban vállalatoknak szánja a cég, magánemberként továbbra is használhatjuk az általunk jól megszokott, és a jövőben is ingyenes Chrome-ot.

Jön a fizetős, MI-alapú Google. Szerencsére megmarad az ingyenes is Fotó: Pexels

Mit tud a majd a fizetős Google Chrome és mennyibe fog kerülni?

A Google, hogy megőrizze pozícióját a keresőmotorok között – illetve élén – már korábban elérhetővé tette a Search Generative Experience (SGE) nevű funkciót, mely lényegében a keresési találatokat mesterséges intelligencia által generált szövegekkel, "válaszokkal" egészítette ki. Úgy tűnik, ez lesz az egyik funkció, ami átkerül a Cloud Next 24 konferencián bemutatott Chrome Enterprise Premium nevű, vállalatoknak szánt, fizetős böngészőbe, ami emellett jóval biztonságosabb lesz, mint ingyenes "kistestvére": jobb adatvédelmet, fenyegetések elleni védelmet, fejlettebb kártevővédelmet és MI-alapú adathalászat-elleni védelmet kínál – írja a Haszon oldala. És hogy mennyibe fog kerülni? Havi hat dollárt, azaz nagyjából 2200 forintot kérnek érte.