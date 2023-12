"Mindenki őrültnek hisz – beleszerettem egy férfiba, aki a világ másik végén ül börtönben"

Nem mindennapi szerelem kezdődött el egy börtönben ülő elítélt, és egy tőle 6000 kilométerre élő nő között. A brit Katie ugyanis rátalált egy olyan weboldalra, ahol börtönben ülő embereknek lehet leveleket küldeni, hogy kevésbé érezzék magukat magányosnak. Így váltak levelezőtárssá az Amerikában élő (és ülő) Danny-vel, akiről mondanunk sem kell, éppen a börtönbüntetését tölti. A baráti levelezésnek induló e-mail-váltások azonban szerelmes vallomásokká alakultak át.

Katie TikTok-oldalán mutatta be az első közös fotókat, melyek természetesen egy börtönlátogatás során készültek róla és elítélt szerelméről Fotó: TikTok

Néhány hétnyi chatelés után telefonálgatni kezdtek egymással, majd mérhetetlenül egymásba szerettek, annak ellenére is, hogy akkor még személyesen nem is találkoztak. Katie így még azelőtt mondott igent a párja lánykérésére, hogy egy helyiségben akár egyetlen percet is eltöltöttek volna közösen. Végül néhány hónapnyi "jegyben járás" után találkoztak először személyesen 2021 novemberében.

Danny egyébként fegyveres rablás bűntette miatt ül börtönben, és két éven belül szabadulhat, akkor köthetik össze az életüket a fiatalok. A levelezés 2021 elején kezdődött a felek között, úgyhogy Katie-nek összesen négy évet kel kibírnia, amíg elősör át nem ölelheti szerelmét mindennemű felügyelet nélkül. A pár egyébként úgy tervezi, Amerikában fognak összeházasodni, és ott is kezdik majd el közös életüket.

Addig Katie rendszeresen posztol TikTok-oldalán az alakuló kapcsolat minden részletéről... Természetesen sokan igencsak elkerekedett szemekkel néznek a nőre, amikor meghallják, ki a választottja, és mennyit kell még várnia rá (no meg mióta tar már a kényszerű távkapcsolat), őt azonban ez egy cseppet sem zavarja.