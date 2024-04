Átadták a megújított Szabadság téri játszóteret - Fotók

Belváros Önkormányzata élen jár az innovatív technológiák használatában. Magyarországon az elsők között alkalmazta a fák városi környezethez való alkalmazkodását segítő legmodernebb ültetési technikákat – a gyökércella rendszert és a Stockholm-módszert –, a közterület-fejlesztéseit pedig a klímatudatos és hatékony vízgazdálkodási szemlélet alapján végzi. Ennek az ökotudatos, hosszútávú kerületfejlesztési stratégiának újabb elemeként újították meg a Szabadság tér délnyugati oldalában fekvő játszóteret, ahol a leginkább közkedvelt játszóeszközöket felújították, valamint új, köztük akadálymentes játékokat is telepítettek és így adták át a belvárosiak közösségének. A téren 4 új fát is elültettek, ezzel 21-re emelve a fák számát és közel 900 négyzetméterre növelték a zöldfelületet.

„A Belvárosban az elmúlt két évben négy új játszóteret adtunk át: a vadonatúj Bástya parkban esővédett játszóteret, a Hild téren Kufli játszóteret, a Tesz-Vesz Óvodában több szintes játszóházát mászófallal, trambulinnal és most a Szabadság téri játszóteret. Mindez a belvárosiak összefogásának a sikere!”

- mondta Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros polgármestere. Belváros Önkormányzata 2024 januárjában a belvárosi szülők kezdeményezésére, önként vállalt feladatként, a lakók javaslatai, észrevételei alapján megvalósuló közösségi tervezéssel kezdett bele a Főváros gondatlansága okán leromlott állapotba került Szabadság téri játszótér felújítási munkálataiba, ahogy erre korábban a szintén a Főváros Önkormányzatának hiányos üzemeltetésében álló Hild tér esetében is szükség volt.

A gyermekek biztonságát szem előtt tartva a korábbi négy bejáratból kettőt megszüntettek, a megmaradó két bejárat pedig egy-egy kaput kapott, ezáltal a játszótér zárhatóvá vált. A korábban is itt álló, kedvelt játszóeszközök egy részét felújították, de számos új elemmel is bővítették a játszóteret. A gyerekek a jövőben már nemcsak a felújított kisvonaton, de egy csúszdával egybekötött kockaváron, 3 féle, több korosztálynak szóló hintán (babahinta, laphinta és fészekhinta), forgó játszóelemeken, trambulinon, egy speciálisan kialakított, akadálymentes, napvitorlával árnyékolt homokozóban is játszhatnak, amelynek létrehozásához az újrahasznosítás jegyében a korábbi játszótéri gumiburkolatot felhasználták. Számos olyan játszóelemet is elhelyeztek, amelyek fogyatékkal élő, vagy mozgásukban korlátozott gyermekek számára is használhatóak, így biztosítva minden gyermek számára az önfeledt és közös játék örömét. A játszótér magja – egyrészt az akadálymentesség biztosítása, másrészt a biztonság érdekében – ütéscsillapító és egyben vízáteresztő gumiburkolatot kapott, amelynek részeként egy egybefüggő kismotorpályát is kialakítottak. A környezettudatosság azáltal is megmutatkozik a fejlesztésben, hogy a jó dolgokat megőrizték, hiszen a kedvelt és némi felújítással tovább használható elemeket megtartották, illetve olyan állapotba hozták azokat, hogy még sokáig színvonalasan szolgálhassák az ide látogatók kellemes időtöltését. A munkálatok során kiemelt figyelmet fordítottak a fák, növények védelmére, a korábban itt lévő cserjék csak átültetésre kerültek, de helyben maradtak, illetve az itt álló fák közül volt olyan, amelyik talajcserében részesült, hogy jobban fejlődjön. A játszótéren immár 21 fa áll, amelyből 4 fát (2 virágos kőrist, 1 díszcseresznyét és 1 júdásfát) most ültettek el. A növények vízutánpótlásáról gyökéröntöző berendezés gondoskodik. A játszótéren 9020 évelő növényt is telepítettek, a zöldfelület méretét pedig közel 900 négyzetméterre növelték. A játszótéren helyet kapott még egy, a vízét helyben szikkasztó ivókút, 10 pad, valamint 4 új hulladékgyűjtő.

Belváros Önkormányzatának fejlesztései nyomán az elmúlt években olyan zöld és kék szemléletű parkok és közterületeket jöttek létre, mint a lebegő sportpályával és esővédett játszótérrel felszerelt, több funkciós Bástya park, amelyet Építőipari Nívódíjjal, a Fővárosi Önkormányzat Budapest Építészeti Nívódíj Dicséretével és Településfejlesztési Díjjal is kitüntettek. Hasonlóan innovatív módon hozták létre Magyarország első, Kufli mesesorozat tematikájú, akadálymentes játszóterét is a Hild téren, valamint újították meg faltól falig, klímatudatos szemlélettel a közel 100 egyedből álló fasorral átadott Arany János utcát.

Belváros legújabb játszóterét az V. kerületi családok egy nagyszabású megnyitó esemény keretében vehették birtokba, ahol koncertekkel, gyermekműsorokkal, bábjáték automatával, arcfestéssel, lufihajtogatással, óriásbubi-show-val várták a látogatókat.