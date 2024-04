20 vérrög volt a lábában, mégis hazaküldték őt a kórházból: majdnem belehalt a háromgyermekes családanya

A szülés alapvetően egy traumatikus élmény tud lenni, ha azonban még azt követően közlik is veled, hogy azonnal műteni kell, mert komplikációk adódta, akkor az maga a horror. Márpedig a 30 éves Starla Ellis ezt élte át, miután a magzatvíz elfolyását követően, jó pár óra szenvedés után császármetszésen kellett átesni, miután a csecsemő bergadt a szülőcsatornába. A kicsi végül egészségesen a világra jött, majd pár nappal később haza is engedték őket.

Az orvosok nem figyeltek oda rá véleménye szerint. Fotó: @Pexels

A háromgyermekes anyuka otthon azonban hamar égő fájdalmat érzett a hátában, amely végül a derekára és a jobb lábára is kihatott. Azt hitte a terhességi hormonok miatt van, így nem aggódott. A fájdalom azonban egy idő után akkora lett, hogy ismét kórházba került, ahol az orvosok azt mondták, vérrög van a jobb lábában. Vérhigítót írtak fel neki, majd hazaengedték. Két nappal később azonban már járni sem tudott, ismét kórházban kötött ki.

Ekkor ultrahangos vizsgálatot végeztek rajta. Kiderült, hogy Starla lábában 20 vérrög keletkezett a szülés miatt, azonnal műteni kell őt.

Összetörtem, amikor megláttam mennyi vérrög van a lábamban. Nem gondoltam, hogy ilyen súlyos a helyzet. De látva a fotót rájöttem, milyen közel álltam ahhoz, hogy véget érjen az élemet. Ráadásul nem csak a 20 vérrög sokkolt, hanem az is bántott, hogy korábban az orvosok ilyen állapotban hazaengedtek a kórházból.

- nyilatkozta Stalra, aki szerint csakis a császármetszés miatt történhetett mindez, habár hivatalos diagnózist még nem kapott.

Kiemelte, hogy amikor első alkalommal észrevettek egy vérrögöt, ő már akkor aggódot, hogy mindössze vérhigítót feléírva hazaengedték őt újra mondván, jelentkezzen újra felülvizsgálatra egy hét múlva. Mindezt úgy, hogy szinte már nem is érezte akkor sem a lábát.

Terrorban voltam, csak arra tudtam gondolni, hogy elveszíthetem a lábam.

- jegyezte meg kiemelve azt, hogy a fájdalom mellé még rendkívül magas láza is volt.

Súlyos állapotára is csak akkor derült fény, amikor végül már egy másik kórházba ment az állapota miatt. Épp ezért most azt tanácsolja, hogy higyjünk a testünknek, és ha valami nincs rendben, akkor vizsgáltassuk ki azt, ragaszkodjunk hozzá, mivel a vérrög halálos is lehet - írja a Mirror.