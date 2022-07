Ritka baktérium támadta meg a testvérpárt, miután egy közeli víztározóban fürödtek

A nagy nyári melegben mi sem esik jobban az embernek, mint mikor egy kellemesen hűvös vízben megmártózva felfrissítheti magát. A víz azonban adott esetben végzetes ellenséggé is válhat. A szabadvizek sok veszélyt jelenthetnek. Egy édesapa most szeretné figyelmeztetni a szülőket, hogy a nyíltvízek, milyen veszélyes baktériumokat rejthetnek.

A 13 éves Lewis McElhatton és 11 éves Kiera egy iskolai kiránduláson vettek részt, más húsz gyermekekkel egy yorkshire-i víztározónál. Miután a kicsik hazaértek, hirtelen rosszul lettek, és hányni kezdtek. Az aggódó szülők azonnal tárcsázták a segélyhívót, ahol azt tanácsolták nekik, hogy vigyék be a kicsiket a közeli kórházba.

„Szörnyű volt látni, hogy mennyire szenvednek. Szinte semmi sem marad meg bennük, sajnos fenn áll a kiszáradás esélye is. Szeretném felhívni a többi szülő figyelmét is, hogy milyen veszélyeket rejthet egy víztározó” - nyilatkozta Lewis és Kiera édesapja.

Nem sokkal később kiderült, hogy a kicsiket leptospirózis támadott meg.

Fotó: Pexels

Ezt a kórt rágcsálók, egerek vizeletükkel terjesztik, miközben maguk nem betegszenek meg. A baktériumok speciális tulajdonsága, hogy a vékonyabb vagy sérült bőrön át is bejuthatnak a szervezetbe. Így akár a fertőzött vízben való úszás során is elkapható.

Gyermekeink nagyon betegek, jelenleg is ágyban fekszenek. Miután haza értek két óra telt el, hogy hányni kezdtek. Ha jól tudom, több diáktársuk is megbetegedett.

A tünetek között előfordulhat láz hidegrázással, fejfájás, izomfájdalom az alsó lábszárban, hányinger, hányás, kötőhártyavérzés.