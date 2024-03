Sokkoló látvány: UFO világította be az égboltot

Elképesztő égi jelenségnek lehettek szemtanúi az oklahomai lakosok. Egy apa és gyermekei, valamint a szomszédok is sokkot kaptak, amikor világító fénygömb ragyogta be az esti égboltot. Úgy gondolják, egy UFO látogatott el hozzájuk, amiről felvételeket is készítettek.

Steve Aragona az otthona pázsitján tartózkodott Oklahoma Cityben hétfőn 19:29-kor, amikor az objektum megvilágította az eget. Az esetről videót tett fel az internetre. Ebben az egyik gyerek azt mondta, hogy úgy néz ki, mint egy hullócsillag, de azt mondták neki, hogy túl lassan mozog. Egy másik gyerek azt hitte, biztos egy UFO.

Ahogy az azonosítatlan tárgy mozgott, olyan, mintha egy füstkarika vált volna le a tárgyról. Az apa szerint ez inkább hanghullám lehetett.

Néhányan, akik látták a felvételt, azt írták, valószínűleg egy Space X rakéta lehetett. Ám annak az indítása másfél órával később volt, mint amikor a videó készült, plusz éppen az ellenkező irányban történt.

Az Oklahoma Egyetem repülőgép- és űrkutatási professzora, Ken Carson a KFOR News-nak elmondta, hogy úgy néz ki, mint egy felszálló rakéta, még ha nem is a Space X kilövéséről van szó.

2000 és 2023 között több mint 100 000 állítólagos idegen észlelést nyújtottak be a National UFO Reporting Centerhez. A feltételezett idegenek észlelésének országos átlaga Amerikában ezen évek között országosan 34,3/100 000 lakos. Nem meglepő módon a legtöbben a nevadai Lincoln megyében találhatók, ahol az 51-es körzet található, 100 000 lakosra 820,9 észlelés jut.