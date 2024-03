Nagyi sütije helyett koporsó: nagyszülei verték agyon a kétéves gyereket

Nagyszülei ölhették meg azt a kétéves kisfiút, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, ahol viszont sajnos már nem tudták megmenteni az életét. Ethan Ives Griffiths-et Michael és Kerry Ives walesi otthonából szállították Liverpoolba, hogy megmentsék, azonban esélye sem volt a túlélésre. A 46 éves Michael és a 45 éves Kerry videóhíváson keresztül kellett feleljen a bíróságon gyilkosság, bántalmazás és hanyagság vádja miatt.

Egész családja hagyta meghalni. Fotó: Pexels

Kérvényt nem nyújtottak be, a tárgyalás három hétig is eltarthat. Ethan édesanyja, a 27 éves Shannon Kayleigh Ives szintén vizsgálat alatt áll, mivel hagyta szülei számára azt, hogy bántalmazzák gyermekét. Sőt a vád szerint ő maga is verte, és elhanyagolta a kicsit. Shannont ez miatt szintén bíróság elé állítják. Eggyüttesen május 17-én állnak majd a bíró elé a 2021-es gyilkosság miatt - írja a Mirror.