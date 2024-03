Mentőautók lepték el a Burger Kinget - egy ember meghalt

Manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a gyorséttermek. Egyre több a munka, és a sok-sok napi teendő mellett nem sok időnk marad főzni. Lássuk be, a főzés nem is olcsó mulatság, az azonban anyagi öngyilkosság volna, ha úgy döntenénk, hogy minden nap étteremben eszünk. Ez adott lehetőséget a gyorséttermek felvirágzásának, itt ugyanis pillanatok alatt megkapjuk az ízletes - ám nem túl egészséges - eledelünket, ráadásul még olcsó is. Most azonban az egyik angol Burger Kingben tragédia történt.

Burger Kingben történt tragédia

Március 16-án amiatt riasztották a mentősöket Birmingham városközpontjába, azon belül is egy Burger King étterembe, hogy egy vendégük kritikus állapotba került, nagyon rosszul van, és szerintük haldoklik. A mentősök azonnal rohantak, hogy megmentsék az ember életét, sajnos azonban későn értek ki.

Két szolgálaton kívüli mentős és egy diák kezdtek el harcolni a nő életéért, és már a kiérkező - szolgálatban lévő - mentősök sem tudták megmenteni. A beteg a helyszínen elhunyt. Az üggyel kapcsolatban megszólalt a mentőszolgálat is: elmondták, hogy mindent megtettek, de sajnos ez nem volt elég. Gondolatban az áldozat családjával vannak - írja a Mirror.