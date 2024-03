Kocsis Máté: Gyurcsány emberei és Karácsony a hídpénzbotránnyal is csődbe vitték Budapestet

A Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán reagált a dologra, bejegyzésében kifejti, hogy de hát, ugye, az kiabál, akinek a háza ég. Közölte azt is, hogy ezek szerint van vaj a baloldali politikusok füle mögött, ha már Gyurcsány is előremenekül: a politikai ellenfelek okolása, magyarázkodás és fenyegetőzés a büntetőeljárások miatt. Ezek szerint pontosan tudja, hogy lesznek.

Fotó: Vajda János

Ezt követően kifejti, hogy a mondanivalójával persze arra is bíztatja a baloldali önkormányzatokat, hogy nyugodtan lopjanak, az sem baj, ha kiderül, mert majd a jobboldalt hibáztatják megint érte. Továbbá azt is üzeni, hogy az agresszív utcai akciók és a Varju-féle választási csalások is beleférnek, legfeljebb majd megfenyegetik a bírákat, ügyészeket.

Ma már mindenki látja, hogy Gyurcsány emberei és Karácsony csődbe vitték az ország leggazdagabb önkormányzatát. Hídpénzbotrány, adománygyűjtő ládikák fekete dollárokkal, csúszópénzek és pénzmosás. Gyurcsány úr, jól ismerjük már a sok évtizedes kommunista trükkjeiket: mindig azzal vádolják az ellenfeleiket, amit saját maguk követnek el. A kétségbeesett fenyegetőzés helyett pedig inkább mondassa le a már elítélt beosztottjait, Varjut és Fekete-Győrt!

- írta Kocsis Máté.