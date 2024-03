Jó hírt jelentett be az Aldi: jelentősen könnyebb lesz a vásárlás

Mi sem természetesebb annál, mint hogy Európában az európai üzletláncok örvendenek nagy népszerűségnek. Kontinensünkön a legtöbben a Tescóban, Lidlben, Auchanban, a Sparban és az Aldiban vásárolnak, hiszen ezeket ismerjük a legjobban, és itt lehet olyan termékekhez jutni, amit szeretünk. Az Aldi hatalmas népszerűségnek örvend szerte Európában és Magyarországon is, a német üzletlánc pedig most nagy bejelentéssel rukkolt elő.

Az Aldit azért szeretik nagyon a magyar és európai vásárlók, mert jó minőségű termékeket lehet vásárolni itt olcsón. Az utóbbi években pedig olyannyira szárnyalni kezdett az üzletlánc, hogy úgy döntöttek, terjeszkedni kezdenek. Célul tűzték ugyanis ki, hogy 2028-ig 800 új üzletet fognak nyitni az Egyesült Államokba. Nem kis fába vágták ezzel a fejszéjüket, hiszen Amerikában inkább az amerikai üzletláncok hódítanak, úgy mint a Target, a Walmart, a Costco és a Kmart.

Az Aldi azonban bízik abban, hogy nagyszerű áraival és termékeivel el tudja nyerni az amerikai lakosok szívét is. A bővülés pedig nekünk, magyaroknak is jó hír. Mivel hazánkban egyre magasabbak a bérek és nagy ütemben növekszik a jólét, egyre többen engedhetik meg maguknak, hogy messzire utazzanak. Sok magyar bakancslistáján szerepel Amerika, és bizony sok honfitársunk jár is az Államokba nyaralni. Az azonban ismeretes, hogy nagyon drága a tengeren túl az élet, és egy egyszerű bevásárlás is rendkívül sok dollárunkat elviszi. Ha tehát legközelebb Amerikába megyünk, akkor már Aldiba is tudunk menni, ahol olcsóbban vehetjük meg az itthon megszeretett termékeket - írja a Mirror.