"Isteni csoda, hogy megúszták" – így van most a magyar dráma bemutatóján megégett három színész

Január végén egészen különös baleset történt a bajorországi Stendal városának színházában. Azon a borongós napon, telt ház előtt a Theater der Altmarkban a világhírű magyar szerző, Kristóf Ágota világhírű művét, A nagy füzetet mutatták be.

Mentővel vitték kórházba a színészeket Fotó: Unsplash.com

A háborús történethez fekete festékkel kenték be arcukat a színészek, ám a smink különösen irritáló anyagot is tartalmazott. Ennek következtében szenvedtek égési sérüléséket. A közönség a drámai pillanatokból eleinte nem sokat észlelt, mert a balesetet még az öltözőben szenvedték el a társulati tagok. A publikum soraiban akkor lett úrrá az aggódás, amikor meghallották a szirénázó mentők hangját, majd nem sokkal később meglátták az öltözők felé rohanó mentősöket. Az előadás drámai körülmények között félbeszakadt.

Így vannak most a megégett színészek

Sokáig nem lehetett tudni, hogy is van a három megsérült színész. Most hírt adott róluk a színház, mindenki megkönnyebbülésére. Közleményükből kiderül, hogy a legsúlyosabb sérült a hallei klinikán lábadozott, a teátrum köszönetet is mondott az orvosi stáb lelkiismeretes munkájáért.

Isteni csoda, hogy megúszták

– írta az egyik kommentelő, aki jelen volt a januári előadáson.

A színészek felépülése után a színház újra nekifut a bemutatónak, április 14-én lesz a darab premierje.