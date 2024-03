„Ha ezt olvasod, akkor az azt jelenti, hogy meghaltam” – szívszorító sorokkal búcsúzott vőlegényétől a 25 éves nő

Nyolc hónapon keresztül küzdött az életéért a kórházban a 25 éves Daniella Thackray, azonban elveszítette a harcot a rák ellen. A fiatal leeds-i lakos miután közölték vele, hogy gyógyíthatatlan a betegsége, a Linkedin profilján nyilvánosan elbúcsúzott az ismerőseitől és bejelentette, hogy elhunyt. A HR-esként dolgozó nő előre megírta a búcsúüzenetét a családjának, majd ők posztolták a nevében az interneten. A levelében elbúcsúzott szeretett kutyájától, és a vőlegényétől Tom-tól is. Szívszorító sorok következnek.

8 hónapig küzdöttek az orvosok a lány életéért /Fotó: Pixabay

Daniellánál 9 hónappal ezelőtt diagnosztizálták a rák egyik ritka fajtáját: cholangiocarcinomában szenvedett és hunyt el. Ez az epevezeték rák egyik fajtája, amely könnyen átterjedhet a májra is. A fiatal nő több beavatkozáson, máj- és epehólyagműtéten is átesett, azonban nem tudták megmenteni az életét.

Az alábbi könnyes üzenetben búcsúzott el az életétől és szeretteitől:

"Ha ezt olvasod, akkor az azt jelenti, hogy meghaltam a rákkal való küzdelemben, és a családom közzétette az utolsó üzenetet a nevemben. Elsőként leszögezném, hogy nem minden rákos megbetegedést okoz életmódbeli hiba, bizonyos esetekben a genetika vagy a sors szól közbe. Nálam annak ellenére, hogy egészséges és aktív voltam, a rák megtámadta az epevezetékeimet, és az életem már sosem volt olyan mint előtte. A cholangiocarcinomám egy ritka és agresszív rákfajta, amire nincsen gyógymód. Remélem a következő években több kutatást végeznek majd ezzel a szörnyű és kegyetlen betegségről"

- kezdte megrázó sorait a nő, majd elbúcsúzott a szeretteitől és üzent a vőlegényének is.

Tedd azt, ami boldoggá tesz, és ne hagyd, hogy bárki elvegye tőled az élet örömeit!

"Azzal együtt, hogy nem tudjuk irányítani, hogy mi történik velünk, azt tudjuk irányítani, hogy hogyan reagálunk. Én úgy döntöttem, hogy nem gyászolom az életemet, amelyet elveszítettem, annak ellenére, hogy összetörtem. Élvezem minden pillanatát, ameddig hagyják. Imádtam az életemet. Mindent, amit elértem, és amit szerettem volna. Imádtam a munkámat, a vőlegényemet, a családomat, a barátaimat és a kutyámat és még a házat is, amit még csak terveztünk, hogy megveszünk. Leó az én kis prémes babám azért született a földre, és csatlakozott az életemhez, hogy segítsen felvidítani a legsötétebb napjaimon is. Végül kedves Tom, én gyönyörű Tomom, szeretlek és mindig is foglak. Köszönöm, hogy támogatták, és annyi szeretetet, és boldogságot hoztál az életembe. Menj és élvezd az életet most, megérdemled!"

- zárta sorait az elhunyt Daniella. A fiatal áldozat sorait a The Sun idézte.