Gyermekpornográfia: Osváth Zsolt megint próbálja elkenni az ügyet

A Magyar Nemzet arról kérdezte Osváth Zsoltot, hogy valóban igazak-e azok a vádak, amelyek szerint egy 16 éves fiúval létesített szexuális kapcsolatot. Amiket egyébként egy korábbi videóban, meglehetősen zavartan ő maga is elismert.

Az influenszer azonban nemcsak elbagatellizálta az ügyet, hanem személyeskedett is a portál munkatársával. Osváth Zsolt annyit válaszolt:

Le vagy maradva, szívem, azóta már az is megjelent, hogy gyerekekkel szextingelek, úgyhogy egy kicsit tessék felzárkózni.

Nekem ne mesélj, mutass! Várom a képeket!

– így szólította fel az ismert influenszer a nyilvánosságra került telefonos képernyőfotók alapján a feltehetően 18 év alatti beszélgetőpartnerét arra, hogy küldjön képeket a nemi szervéről. Az üzenetváltásból arra lehet gyanakodni, hogy közzé is tette a fotókat, mivel azt írta: megosztom. Osváth Zsoltot korábban a Pesti TV műsorvezetője is szembesítette a bűncselekménygyanús esettel, amit akkor részben elismert.

Az influenszer ugyanakkor annyit elárult, hogy az ügyvédje és a rendőrség fogja majd az ügyet rendezni.

Bayer Zsolt a Magyar Nemzetben a következőket írta a botrányos esetről:

A Jóisten a legnagyobb rendező

Ha lenne ebben bármi komikus, azt is mondhatnám, a Jóistennek van a legjobb humora. De nem mondhatom. Mert ez minden elemében tragédia. Úgyhogy maradjunk a legnagyobb rendezőnél.

Egy régi-régi történet jutott eszembe. Huszonhat évvel ezelőtt történt a körmendi gyerekgyilkosság, s még zöldfülű tévésként leküldtek Körmendre, kérdezgessem a helyieket, mit szólnak ehhez a szörnyűséghez. És akkor váltottam pár szót egy nővel, aki elmondta a kamerába, ő bizony haladéktalanul kivégezné, aki ilyesmire képes.

Pár nap múlva pedig letartóztatták a gyanúsítottat, aki ennek a nőnek a fia volt.

Utoljára talán akkor voltak ilyesféle gondolataim.

És most ismét.

Volt ugye pár hete a nagy influenszertüntetés, főszervező VV Zsolti, vagyis Osváth Zsolt, homoszexuális tartalomkészítő, ellenzéki aktivista, mi egyéb.

A napokban előkerült egy másik homoszexuális, transz (így kell mondani, vagy úgy, hogy drag queen? Bocsánat, nem vagyok elég modern) alak, valami Noryna Diamond „művésznévre” hallgató nem tudom micsoda, aki azzal állt elő, miszerint nevezett VV Zsolti egy tizenhat éves kiskorúval végzett szexuális cselekményt.

Őszintén szólva semmit nem hittem el a dologból, több ok miatt. Például azért, mert ez a „Diamond” nem gyémántnak tűnik, hanem exkrementumnak, de abból is a súlyos elme- és idegbetegnek. Szóval afféle igazi korunk hőse, akinek normális ember nem hisz el semmit sem, csak átlépi, miközben illatos keszkenőt szorít az orra alá. Ez volt az egyik ok. A másik pedig, hogy meg voltam róla győződve, nincsen olyan idióta, aki pedofíliaellenes gigatüntetést szervez úgy, hogy előtte ilyesmit művelt.

Egyszóval, ennyivel elintéztem magamban a mi kis „gyémántunk” mondandóját.

És akkor tessék, itt van a következő.

Osváth Zsolt, a pedofíliaellenes gigatüntetés fő szervezője nemrégiben egy kiskorúval csetelgetett, akitől képeket kért a nemi szervéről, s akinek képeket küldött a sajátjáról. S erről bizony képernyőfotók árulkodnak, ezt nem a Noryna Diamond hányta bele az éterbe.

Tessék mondani, mi ilyenkor a teendő? Azontúl persze, hogy most majd jönnek a „szakértők”, és elkezdik mentegetni Osváthot, miszerint ő nem pedofil, hanem „efebofil”. Tudjuk, ez korunk nagy találmánya: minden szörnyűségre, devianciára, torzra, ocsmányra, abnormálisra születik egy fogalom, amivel mindjárt be is emelik a devianciát, torzat, ocsmányt, abnormálist a normalitás világába, nincs itt semmi látnivaló, éljen a szabadság. Emlékeznek még? Nemrégiben a berlini főpályaudvaron kutyának öltözött nyomorult, beteg, zárt intézetbe való megint csak nem tudom micsodák tüntettek – voltak vagy ezren! –, és követelték a „jogaikat”. S erről úgy számolt be a „haladó” sajtó, mint a világ legtermészetesebb dolgáról, a normalitás világa pedig kutyaként szűkölve próbálta kitalálni, vajon milyen jogokat követelnek maguknak ezek? Be kell őket oltani szopornyica ellen? Ha sétálni mennek, kötelező rájuk tenni a pórázt és a szájkosarat? Esetleg ivartalanításuk előtt 12 órával nem szabad etetni őket?

Azt hiszem, ez teljesen mindegy.

Térjünk vissza Osváthhoz. Aki így társalgott a neten egy kiskorúval: – Várom a képeket azért. – Tiéd? – Az enyém nagyobb. – Miért kamuznék. Csodálatos.

És akkor vessünk egy pillantást a büntető törvénykönyvre is:

204. § (1) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt

a) megszerez vagy tart, bűntett miatt három évig,

b) készít, kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, egy évtől öt évig,

c) forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetve ilyen felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz, vagy ezekhez anyagi eszközöket szolgáltat két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ez elég egyértelműnek tűnik.

De most ez is mellékes.

Sokkal fontosabb, hogy Osváth mindezek után pedofilellenes gigatüntetést szervezett, és belesírta a világba, hogy „a szörnyek köztünk járnak”.

Aha. Vajon a tüntetésre menet hány kirakatüvegbe nézett bele, és igazította meg a csini frizuráját?

És, kérdezem ismét: mi ilyenkor a teendő?

Kezdjünk el óriásplakátokat készíteni, amelyeken középen Osváth látható, két oldalán pedig tetszőleges sorrendben Gyurcsány, Dobrev, Donáth, Rónai Sándor, Barkóczi, Pottyondi, Puzsér, s alul a felirat:

„Pedofilsimogatók”

Esetleg egy még ennél is szellemesebb felirat, amely szerint:

„Ezek szoktak gyerekek nadrágjában turkálni”

Vagy talán ez:

„Íme, a pedofilhálózat!”

Nem tudom. Nem vagyok biztos benne, hogy jó lenne, mert olyanná válnánk, mint ezek. Mint például a Donáth, akinek hányingere lett a DK Fideszt, miniszterelnököt pedofilozó plakátjaitól, viszont kifejezetten megjött az étvágya, amikor párttársai és parlamenti frakciójának idióta gazemberei megjelentek a parlamentben a roppant szellemes „pedofidesz” molinóval.

Egy szó, mint száz, tanácstalan vagyok. Mi a teendő, ha kiderül, hogy a pedofíliaellenes gigatüntetés fő szervezője egy kiskorú nemi szervéről kér fotókat, és cserébe küldözgeti a kiskorúnak a magáét. (Büntetési tételt lásd fent.)

Egyelőre csak abban vagyok biztos, hogy a Jóisten a legnagyobb rendező.

Ja! Majd elfelejtettem! Jakab Péter éppen Osváth Zsolt miatt döbbent rá hirtelen, hogy az azonos nemű pároknak is jó lenne gyerekeket örökbe fogadni. Annyira meghatotta Jakabot Osváth szomorú sorsa, gyerektelensége, hogy most már érti, már akarja.

Tényleg. Kevés helyen lenne jobb és szerencsésebb elhelyezni egy kisgyereket, mint Osváth Zsoltnál. Már csak azért is, mert nem kellene fényképeket küldözgetni összevissza…