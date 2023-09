Félelmetes baleset érte a Magyar Mauglit Zanzibáron - videó!

Fára mászó pumakölyök és harapós fehér oroszlán – így éli mindennapjait Zanzibárban a Magyar Maugli, azaz Flaskay Dániel.

Dániel különösen jól kijön a vadon élő állatokkal. / Fotó: Flaskay Dániel - Magyar Maugli

A Bors korábban többször is írt már a Magyar Maugli kalandjairól, aki nagyon fiatalon, mindössze 8-9 éves korában határozta el, hogy vadon élő állatokkal, gondozásukkal és mentésükkel fog foglalkozni. Az álom azóta valósággá vált és Dániel immár jóideje kint él Zanzibárban. Céljára azóta közösségi oldalain is felhívja a figyelmet és különféle érdekes tartalmakat gyárt, hogy bemutassa hogyan is élnek a vadállatok.

Néhány nappal ezelőtt például egy hihetetlen esetről számolt be, amikor megharapta őt az egyik általa gondozott fehér oroszlán. A Magyar Maugli elmondása alapján aznap reggel vette észre, hogy Timbának, a fehér oroszlánnak az egyik tejfoga mozog ugyan, de nem esett ki magától. Mivel ez a későbbiekben több problémát is okozhat mind az állatnak, mind gondozóinak, ezért Flaskay Dániel elhatározta, hogy bemegy az oroszlán ketrecébe és ő maga jár utána, mennyire súlyos a helyzet: az a fog valóban mozog-e egyáltalán, hogy ki lehet-e húzni orvosi beavatkozás nélkül?

Ennek egyébként az altatással járó kockázatok miatt a vadon élő állatokkal foglalkozó férfi nem kifejezetten örült volna, mivel félti az oroszlánt. A TikTok-videón ezután olyan látszik, amit nem mindennap lát az ember: a Magyar Maugli lazán besétált az oroszlán ketrecébe, majd először jól megdögönyözte az állatot, utána a szájába tette az alkarját, amire az oroszlán azonnal ráharapott.

A beszorult tejfogat nem sikerült egyből kikapni, ezért újabb próba következett. Szerencsére nem sérült meg senki sem, bár a benőtt tejfogat egyelőre nem sikerült kihúzni, hiába mozgott.