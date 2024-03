Könnybe lábadt Krisztina szeme – Talpra állt a másfél évig éber kómában fekvő ralis, Szilágyi Ricsi

A fiatal ralisnak, Szilágyi Ricsinek 2022 májusában állt le a szíve minden előzmény nélkül, egy pályabejáráson. Többszöri újraélesztés után Ricsi napokig élet-halál között lebegett, majd oxigénhiányos állapot lépett fel nála, és kómába került. Az édesapa másfél éve fekszik éber kómás állapotban: felesége és egyéves kislánya várja őt haza. Nemrég azonban hatalmas fordulatot vett a család története: összegyűlt 40 millió forint arra, hogy Ricsit egy belgiumi klinikán kezeljék és esélyt kaphasson visszatérni régi önmagához. Ricsiék már 5 hete vannak a klinikán, az eredmények pedig magukért beszélnek.

Ricsi és Krisztina szerelme mesébe illő volt, már közös gyermeküket várták, mikor az édesapa szíve megállt és éber kómába került Fotó: Parti Krisztina

„Határozott javulás, fejlődés látható rajta"

Szilágyi Ricsi küzdelme példa lehet mindenki számára. Az édesapa másfél év éber kómás állapot után is rendíthetetlenül küzd azért, hogy fejlődjön és visszatérhessen családjához, feleségéhez, Krisztinához és az egyéves kislányukhoz, Jankához, akinek születésekor az édesapa már kómában feküdt. Másfél év folyamatos fekvés után Szilágyi Ricsinél két hét alatt elérték a belga szakemberek, hogy a ralis meg tudja tartani az ülő pozíciót, sőt, egy robot segítségével az éber kómás édesapa már sétálni is tud. Most újabb eredményről számolt be Ricsi családja Facebook-oldalukon: a bajnok navigátor és ralipilóta nemrég talpra állt az ágy mellett teljes testsúllyal.

– Mindenben pozitív értékelést kapott Ricsi. A terapeuta és az orvos is mondta, láthatóan elindult a fejlődés Ricsinél. Működik a terápia. A nyugtalansága, kiabálása elmúlt. Végigalussza az éjszakát mióta az agystimulálást kapja. Sokkal figyelmesebb, a kezeléseken is többet tud segíteni, próbálja végrehajtani a feladatokat – számolt be róla a közösségi oldalon Ricsi felesége, Krisztina, aki mindenben támogatja férjét, hogy visszatérhessen hozzájuk.

Talpra állt az ágy mellett teljes testsúllyal. Természetesen segítséggel, az egyensúlyt még nehéz megtartania, de nem rogyott össze a lába egyszer sem. A terapeuták meg is tapsolták, mi pedig könnyes szemmel büszkélkedtünk

– írta posztjában az édesanya.

Pislogással és kézemeléssel próbálnak vele kommunikálni

Kéthete Krisztina arról számolt be, hogy úgy tűnik, Ricsi kommunikálni próbál, talán a tudata is visszatér, ugyanis sokat kiabált éjszaka, nyugtalan volt. Ez a nyugtalanság már megszűnt, kommunikálni azonban továbbra is próbálnak az éber kómás édesapával az orvosok.

A kommunikációt próbálják Ricsivel egyértelműbbé tenni. A pislogással és a kézemeléssel próbálkoznak. Több esetben is már egyértelműen jelzett így

– részletezte a fiatal feleség, aki reméli, hogy hamarosan még több eredményről számolhat be a követőknek, akik mind hozzájárultak ahhoz, hogy Ricsi most kint lehessen a belga kezelésen, hiszen segítettek összegyűjteni a 40 millió forintot rá.