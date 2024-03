Bajt sejtenek a szakértők - hamarosan útjára indul az új Titanic

A Titanic történetét mindenki ismeri. Talán nem túlzás azt mondani, hogy nem él olyan ember a földön, aki ne tudná, milyen hatalmas katasztrófába süllyedt a világ legelső luxus hajójának útja. Már önmagában is történelem ez a történet, hírnevéhez azonban jelentősen hozzájárul a James Cameron által rendezett kultfilm, a Titanic is, amelynek főszerepét az akkor még nagyon fiatal Leonardo DiCaprio és Kate Winslet játszott. Kevés olyan ember volt, aki ne sírta volna el magát ezen a csodálatos szerelmi történeten, és sokak szerint ez minden idők legdrámaibb és legnagyobb hatású romantikus filmje, amit azóta sem tudott semmi felülmúlni. Most azonban a Titaniccal kapcsolatban nagy bejelentés érkezett.

Legendás hajó volt a Titanic

A Titanic reprodukálásáról sok milliárdos álmodozott már, de az emberek többsége babonás, és úgy vélik, átok ül a néven. A szakemberek szerint üzleti szemmel sem bölcs döntés Titanic névvel felhúzni a marketinget, ugyanis még azokban az emberekben is benne lenne a félsz, akik alapvetően szeretnek hajózni. Mivel azonban ez volt a világ leghíresebb hajója, azért sokakat mégis érdekelne, milyen lenne átszelni vele a világot.

Egy dúsgazdag bányatulajdonos, Clive Palmer gyerekkori álma, hogy a Titanicon utazzon. Mivel pedig már van annyi pénze, hogy megvalósítsa álmait, ezért úgy döntött, szakemberekkel összefogva megépíti a Titanic II-t. A Mirror arról számol be, hogy az anyagbeszerzés már el is indult, az építési munkálatokba 2025-ben kezdenek bele, és az eredeti hajó útján 2027-ben engedik vízre, hogy Southamptonból elérkezzen a szabadság földjére, New Yorkba.