Vége a találgatásoknak: ezért nem találtak testeket a Titanic roncsainál

Már több mint 111 éve annak, hogy elsüllyedt az akkoriban elsüllyeszthetetlennek hitt utasszállító luxus óceánjáró, a Titanic.

Ez a magyarázata annak, hogy miért nem voltak csontvázak a Titanic közelében Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A hajó tragédiája mindig is foglalkoztatta az embereket, az érdeklődés pedig jelentősen megnőtt, amikor James Cameron 1997-ben leforgatta az óceánjáróról szóló filmet, amely később 11 Oscar-díjat is bezsebelt. A rendező elmondása szerint nemcsak a forgatás erejéig foglalkozott a hajó történetével, hanem 33 alkalommal a roncsokat is meglátogatta.

James Cameron elárulta, hogy csak az utasok személyes tárgyait és mentőmellényeket látott, holttesteket sosem.

Az amerikai hatóságok szerint a Tianic katasztrófájában összesen 1517-en haltak meg. Ám sokakban felmerül a kérdés, hogy miért nem találtak meg egyetlen áldozatot sem azok közül, akiket nem azonosítottak még a felszínen megtaláltak közül.