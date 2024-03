Az élő Nostradamus figyelmeztetése: "3 napos sötétség érkezhet a Napfogyatkozás árnyékában"

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Amerika lázban ég, ugyanis a kontinens nagy részén tökéletesen látható lesz a teljes Napfogyatkozás április 8-án. Azonban már a hatóságok is előre figyelmeztették a lakosságot, hogy a betóduló turista tömeg miatt fennakadások, közlekedési káosz, és üres boltok várhatóak, úgyhogy mindenki jó előre spájzoljon be élelmiszerből. Most azonban egy újabb figyelmeztetés érkezett egyenesen Athos Salométól, a médiumtól, akit az élő Nostradamusként emlegetnek. A látnok szerint ugyanis sokkal nagyobb problémát fog okozni a Napfogyatkozás, mint azt gondolnák a kutatók.

Április 8-án teljes napfogyatkozás lesz látható Amerikában /Fotó: Unsplash.com

Athos Salomé szerint 3 napos áramkimaradást, és az elektromos eszközök problémáját fogja okozni egy mágneses napvihar, amely a Napfogyatkozás után fogja elérni a Földünket. A médium szerint - aki előre látta II. Erzsébet halálát, a koronavírust, és a Twitter eladását is megjósolta - globális áramkimaradást fog okozni egy napvihar a Földön. Athos szerint a Nap által kibocsájtott CME (koronakidobódás), plazma, és a mágneses impulzusok korábban is pusztítást okoztak már a műholdjainkon és az elektromos hálózaton, de a jós szerint a teljes napfogyatkozás után ez még erősebb lesz - árulta el a DailyStar számára.