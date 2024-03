Napfogyatkozás miatt adták ki a figyelmeztetést a hatóságok: "Készüljenek fel, töltsék fel a készleteiket!"

A lap arról is írt, hogy a korábbi napfogyatkozásokkal ellentétben most hosszú ideig, 11 órán keresztül lesz látható a jelenség, ráadásul az ország különböző pontjain különböző időben, így az is előfordulhat, hogy a turisták a napfogyatkozás látómezején belül együtt fognak mozogni az eseménnyel.