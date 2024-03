"Legalább életben van" – kórházban ünnepli születésnapját az ajkai horrorbalesetet túlélő kamasz

Mint arról a Bors is írt, a szörnyű baleset Ajka padragkúti városrészén történt: három kamasz és két tini éppen egy ünnepi rendezvény után indult haza az iskolából, amikor egy félresikerült előzés után Suzukijukkal nekiütköztek egy másik kocsinak.

Három fiatal élte túl a balesetet. Szebasztián a kórházban ünnepelte születésnapját Fotó: Kovács Erika / Veol/Napló

Az autót vezető 19 éves D. László és a mellette ülő Ny. Ádám tragikus módon szinte azonnal meghaltak: bár a kiérkező mentősök még próbálták megmenteni az életüket, már nem lehetett rajtuk segíteni.

A hátul utazó 15 és 16 éves kamaszok is súlyosan megsérültek: V. Krisztofert, O. Kevint és H. Szebasztiánt mentőhelikopter szállította kórházba, Szebasztiánon életmentő műtétet hajtottak végre. Szerencsére a beavatkozás sikerült.

Úgy tudjuk, hogy Szebin komoly műtétet hajtottak végre, nagyon sok csontja is tört. Mindenki imádkozott, hogy erős legyen és sikerüljön. Úgy tűnik, hogy sikerült is, túl van az életveszélyen és jól lesz. Elsírtam magam örömömben

– mondta korábban a Ripostnak a fiú egyik ismerőse. Többen hozzátették, hogy szerencsére mindegyik fiú jól van, ébren vannak, már kommunikálnak a szüleikkel, és örömmel jelentették: a fiatalok rendbe fognak jönni.

Azonban azt is hangsúlyozták az ismerősök: bár a fiúk lábadoznak, a gyógyulási folyamat még hosszúra nyúlik, a három kamasznak sokáig a kórházban kell maradnia. Így Szebasztiánnak is, aki ezért a kórház falai között ünnepli születésnapját is – tudta meg most a Bors.

Igen, bent kellett ünnepelnie, de legalább életben van és megélhette a születésnapját. Ez, a balesetet tekintve, nagy dolog. Szinte egy új születésnap, új élet. Örülünk, hogy ünnepelhet

– mondta lapunknak egy ismerős. Hozzátette, most mindenki azt kívánja a fiúnak születésnapjára: gyógyuljon fel minél hamarabb. Most még egy próbatétel vár rá: az ünnepelt kamaszt ugyanis megint meg fogják műteni.

Remélem, sikerül ez is, ahogyan a korábbi. Ez lenne a legjobb születésnapi ajándék

– szögezte le az ismerős.