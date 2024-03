A legmelegebb területeken is télies havazásba fordul a tavasz

Szokatlanul erős tavaszi havazás és hófúvások miatt időjárási riasztást adtak ki az Egyesült Államok északi területeinek nagy részére, valamint egyes déli államokra is.

Kalifornia és Nevada állam határvidékén a Sierra Nevada hegységben óránkénti 150 kilométer sebességű szelet jeleztek, 30 centimétert meghaladó friss hóval. A télies időjárási viszonyokra vonatkozó figyelmeztetés Arizona és Új-Mexikó állam északi területeire is érvényes hétfőig. A vihar az ország északi államaiban, Montana-tól, Minnesota-n, Wisconsin-on keresztül az északkeleti New Hampshire-ig, és Maine-ig érezteti hatását jelentősebb hóréteggel. A legnagyobb havazást északkeleten várják, egyes helyeken akár 60 centiméter friss hóval.

További északkeleti államokban a hidegfront esőzéssel érkezett meg szombaton, többi között New York egyes részein áradásra adtak ki figyelmeztetést. Szombaton New York város repülőterein sok járatot törölni kellett. A hidegfront érintette a főváros, Washington környékét is, ahol vasárnap a napsütés ellenére sem haladta meg a 10 fokot a csúcshőmérséklet, a hajnali órákban pedig erős fagyot tapasztaltak a helyiek. Meteorológusok megjegyezték, hogy a komoly télies vihar ugyan szokatlan tavasszal, de az ország középső, északi államaiban, Minnesota és Wisconsin államokban az idén minden idők legenyhébb telét tapasztalták. Az esős időjárás a hétvégén segítette Virginia állam hegyvidékén a kiterjedt erőtüzek oltását. A lángok az előző hét szeles és rendkívül száraz időjárásában keletkeztek az Appalache-hegység területén, a Shenandoah folyó völgyének közelében.

MTI