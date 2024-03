„A húsvét sonka nélkül olyan, mint a Dallas Bobby nélkül!” - ezt mondják olvasóink a finomságról

Arról kérdeztük a Bors olvasóit a Facebookon, hogy ők vajon megvették-e már a húsvét vasárnapi asztal nélkülözhetetlen kellékét, a sonkát. Rengeteg kommentelő már jó előre felkészült az ünnepre és azt írta, hogy már beszerezte a sonkát, vagy éppen a napokban megy érte. Melinda már például megvette a tojást is húsvétra. Mosó Árpádné sonka helyett füstölt csülköt vett, azt fogja megfőzni, a levét pedig bableveshez használja majd fel. Mások még kivárnak.

A sonka a húsvéti ünnepi asztal egyik elmaradhatatlan kelléke Fotó: ROMAN ODINTSOV: / Pexels (illuasztráció)

A hozzászólók között akadtak torkos sonkavásárlók is, mint például Mónika és Katalin. Ők ugyanis nemhogy megvették már a húsvéti sonkát, de el is fogyasztották! Kata például már kétszer is! Mária már vett és még tervez is venni húsvéti sonkát, de nem azért, mert megette, hanem mert azt írja, hogy

idén rettenetesen drága a jó minőségű sonka.

Éviék saját nevelésű sertésből készítettek sonkát – igaz hozzátette, hogy

annyira jól sikerült, hogy már majdnem el is fogyott.

Sok kommentelő írta, hogy nem vásárolják a húsvéti sonkát, hanem sajátot készítenek, mint ahogy teszi azt Rózsa is, míg Miklós a barátaival közösen készíti el a húsvéti főfogást. Zoltán ugyanakkor arra panaszkodott hozzászólásában, hogy a nagy bevásárlóközpontokban most hiába próbálkozott, mert az ottani polcokról lerabolták a húsvéti sonkákat. Éppen ezért azt javasolja, hogy

nem ártana többet rendelniük a kereskedőknek így húsvét előtt.

Domokos azt írta, hogy azért nem vett sonkát, mert ahogy fogalmaz: nem szereti a füstlében pácolt műanyag sonkát. Hozzáteszi, hogy az igazi meg vagy büdös, vagy nagyon drága. Ibolya nem vesz sonkát, mert helyette házi tyúkpörköltet tervez a húsvéti asztalra, nokedlivel és salátával.

Judit pedig azért nem tervez sonkavásárlást, mert ahogy ő fogalmaz:

Sonka nélkül is lesz húsvét!

Ezzel nehéz vitatkozni, de ahogy Tibor is írta: