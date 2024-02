2022 óta szerveződnek irányított véradások, vagy jótékonysági összejövetelek egy szombathelyi lánglovagnak, Rimányi Márknak. A tűzoltónál 2022-ben diagnosztizáltak leukémiát. Most elérkezett a csontvelő transzplantáció, ehhez azonban rengeteg vérre van szüksége a szolgálatparancsnoknak. Országszerte lehet vért adni, segítsen ön is, ha tud.

Szombathelyi tűzoltónak kér segítséget a felesége. Fotó: Vas VMKI archív

Rimányi Márk történetét már rengetegen ismerik Vas vármegyében. A férfi 30 éve szolgálja a megyeszékhelyt és környékét tűzoltóként, jelenleg szolgálatparancsnokként dolgozik. 2022-ben érte a borzalmas hír, hogy leukémiával küzd.

„Ha egy tűzesethez kiérkezünk, vagy bármilyen káreseményhez, nagyon rövid idő alatt nagyon pontos döntéseket kell meghozni. Ott nagyon fontos, hogy a csapat tagjai értsék egymást, a röviden kiadott parancsokból tudják azt, hogy mit várnak el tőlük, hogy minél gyorsabb legyen a beavatkozás és az emberi életmentés” - nyilatkozta Rimányi Márk, amikor 2021-ben a szombathelyi lett az Év Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága.

Mivel ezúttal ő magának van szüksége gyors beavatkozásra és életmentésre, kollégái, bajtársai, és ismerősei azonnal összefogtak a szörnyű diagnózis után. Több irányított véradást is szerveztek a lánglovag számára. 2022 decemberében például Rimányi Márk támogatása volt az elsődleges célja a székesfehérvári MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred decemberi önkéntes véradó napjának. Akkor 104 katona és honvédelmi alkalmazott összesen 47 liter vért gyűjtött össze.

A szolgálatparancsnoknak most újra segítségre van szüksége, ugyanis elérkezett a csontvelő transzplantáció időpontja.

„Várakozás. Rettegés. Remény. Kétség. Döntések és sodródások. Rimányi Márk szombathelyi szolgálatparancsnok az utóbbi időben valamennyi érzést átélte.

És még nincs vége” – osztotta meg a BM Országos Katasztrófavédelem Facebook oldalán.

Bárki adhat vért, aki segíteni szeretne, hiszen a más vércsoportból származó vért be fogják cserélni a megfelelőre. Transzplantáltként viszont "0 - RH negatív “ és “A- RH” vércsoportra van a legnagyobb szükség. „Aki szeretne "0 - RH negatív “ vagy “A- RH” vért adni, az március közepéig teheti meg Márk részére, a többi vércsoportot folyamatosan gyűjtik” – mondta el a Borsnak a feleség, hozzátéve, hogy a transzplantáció vércsoport változással is járhat – esetükben pedig ez így fog történni. A tűzoltó felesége azt is megosztotta lapunkkal, hogy ma kapja a férje a sejteket, így remélhetőleg hamarosan a gyógyulás útjára léphet a lánglovag!