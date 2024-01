Dráma a budapesti plázában: élettelenül esett össze egy férfi, már nem tudták megmenteni

Mentőket kellett riasztani egy bevásárlóközpontba január 15-én hétfőn, Budapest III. kerületében, a Bécsi úton – tudta meg a Bors. Információink szerint egy idős férfi vásárlás közben rosszul lett és állapota miatt azonnali segítségre volt szüksége.

A mentők pár percen belül megérkeztek a bevásárlóközpontba Fotó: Illusztráció - Róka László

Éppen a heti bevásárlást intéztem hétfőn, amikor látom, hogy valami történik a boltban

– kezdte lapunknak az egyik vásárló. - Hamar kiderült, hogy egy idős férfivel történt valami nagyon súlyos dolog, láttam, ahogy a földön fekszik magatehetetlenül. A vásárlók közül többen próbáltak mentőt hívni, és a boltban dolgozóknak is jelezték, hogy nagy baj történt. Hamarosan ki is érkeztek a mentők, akik megpróbáltak a bácsinak segíteni. Nagyon sajnáltam, rossz volt látni ezt az egészet. Én nem is tudtam nézni...

Nem volt már remény

Kollégánk több dolgozót is megkérdezett a férfi állapotáról, mint mondták: sajnos, hamar kiderült, hogy nincs remény.

- Igaz a hír, szegény úr nem élte túl. Úgy tudom, hogy rosszul lett és meg is halt, hiába küzdöttek a mentősök – mondta az egyik nő.

Az esettel kapcsolatban megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot, akik a következő választ adták:

A 60 év körüli férfi életét a hosszas újraélesztési kísérlet ellenére sem sikerült megmenteni, a helyszínen életét vesztette. A körülmények tisztázása a hatóságok feladata.