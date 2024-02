Rendkívüli: túszul ejtette tanárait egy budapesti diák, gyilkossággal fenyegetőzik

Szülői értekezleten szóltak az egyik budai középiskolában a szülőknek: ne lepődjenek meg, ha az egyik diákot rendészek kísérgetik, mert volt vele "egy kis gond" - számolt be a Ripostnak egy szülő. Kérdésükre a szülő szerint azt válaszolták, hogy az egyik arab származású diák azzal fenyegetőzött, hogy fegyvert visz be az iskolába és fejbe lő valakit. A Ripost kérdésére a rendőrség megerősítette: eljárás indult. Részletekről is beszámoltak.

Hatalmas pánik tört ki február 1-jén egy budai középiskolában, ugyanis az egyik 18 éves diák túszul ejtette két tanárát és az igazgatót – tudta meg a Ripost. Az állítólag arab származású fiú viselkedése miatt rendőrt kellett hívni, akik végül eljárást is indítottak az ügyben. Az iskola vezetősége egy értekezlet során figyelmeztette a szülőket a fiú miatt kialakult veszélyhelyzetre és intézkedésről is tájékoztatták őket: rendészeket kértek az iskolába. Egy neve elhallgatását kérő szülő számolt be a szülői értekezletről, részletekkel pedig a rendőrség szolgált.

Fejbe lövök valakit!” - ezzel fenyegetőzött állítólag az az arab származású fiatal, aki miatt most az egész iskolában pánik tört ki. A hétfői szülői értekezleten figyelmeztettek minket, szülőket, hogy az egyik 18 éves diákkal probléma van, aki miatt rendőrt is kellett hívni. Elmondták, hogy ne lepődjünk meg, ha biztonsági őröket fogunk látni a suliban, ugyanis őket arra kérték, hogy kísérgessék a fiút

- mesélte lapunknak az egyik szülő.

Néhányan azóta nem merik elengedni a gyermeküket az iskolába.

A szülői értekezlet óta többen nem engedik iskolába a gyereküket, mert félnek attól, hogy a diák beváltja az ígéretét, fegyvert hoz be magával és lelő valakit. Azóta állítólag online oktatásba helyezték a fiút, de ez egyáltalán nem nyugtat meg, hiszen ettől még bármikor besétálhat az iskolába vagy megvárhat bárkit az intézmény előtt

– tette hozzá a szülő.

A Ripost megkereste a BRFK-t, mit lehet tudni az iskolában történtekről. Azt nem erősítették meg, hogy a fiú arab származású, de a válaszuk bennünket is meglepett, változtatások nélkül közöljük:

„A Budapesti Rendőr-főkapitányságra érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányság rendőrei 2024. február 1-jén bejelentés alapján mentek ki az említett iskolába, ahonnan előállították az egyik tanulót. A rendelkezésre álló adatok szerint a 18 éves fiú a tanári szobából (ahova egy megbeszélésre hívták be) néhány percen keresztül nem engedte ki az iskola igazgatóját és két másik pedagógust. A diákot a rendőrök személyi szabadság megsértése bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, a fiú a bűncselekmény elkövetését beismerte. Az eset során személyi sérülés nem történt. Az eset összes körülményének feltárása a folyamatban lévő büntetőeljárás feladata” - írták.