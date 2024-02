Megtalálták a rák ellenszerét? Ez a vakcina lehet a csodaszer, amire mindenki várt

Kétségtelen, hogy korunk egyik legrettegettebb, legtöbbet emlegetett betegsége a rák. A daganat gyakorlatilag akárhol megjelenhet a szervezetben, ráadásul bármilyen életkorban: nem kímél sem kisgyereket, sem várandós anyukát, sem házasságra készülő ifjút. A különböző – alapvetően igen agresszív – kezelések mellett még mindig a korai felismerés az egyik legnagyobb fegyver a rák elleni küzdelemben. Noha jó ideje keresik a kór ellenszerét, egy magyar orvos, Dr. Kulja András épp tavaly ilyenkor, a február 4-i Rákellenes Világnap alkalmából beszélt arról, miért is olyan nehéz a kutatók dolga, amikor a rákellenes csodaszert keresik.

Jelenleg is rengetegen keresik a rák ellenszerét Fotó: Pexels

Több száz féle altípusa lehet a daganatoknak és ennek fényében lényegében lehetetlen olyan gyógymódot találni, amelyik mindegyiknél hatásos.

Gondoljatok csak bele, hogy valami olyan szert kellene találni, ami a sok típusú, genetikailag teljesen más daganatra hat, anélkül, hogy a saját sejtjeinket elpusztítaná – magyarázta akkor András doktor.

Új rákellenes csodaszer a láthatáron?

Könnyen lehet azonban, hogy azok a nehézségek, amelyekről András doktor is beszélt, pár év – vagy tán évtized – múlva már csak a múlt kihívásai lesznek. Jelenleg épp a Moderna háza tájáról érkeztek olyan hírek, miszerint egy – mRNS-alapú – rákellenes vakcinával komoly előrelépéseik vannak. Most kapta meg az első páciens a tesztoltásokat. A 81 éves férfi gyógyíthatatlan bőrákban szenved. A technológia lényege az, hogy olyan anyag kerül a szervezetbe, ami rákos sejteknek "álcázza magát", így tanítja meg a szervezet eredményesen legyőzni azokat. Az mRNS-eljárások egyébként a koronavírus-elleni vakcinákban is jelentős szerepet töltöttek be, és már akkor arról lehetett hallani, hogy a metódus nagy valószínűséggel be lehet vetni a rák elleni harc során is.

Rendkívül izgatottak vagyunk a korai eredmények miatt, és reméljük, hogy ez új korszakot nyit a rákkezelésben

– idézi Dr. Kyle Holent, a Moderna egyik kutatóját a The Sun. Ha a szert biztonságosnak ítélik, akkor hamarosan megkezdődhet egy hároméves, átfogó tesztidőszak, mely során több ezer rákbeteget beolthatnak a kísérleti gyógyszerrel. A szakértők először a bőr- és tüdőrák ellen vetik be a szert, de reményeik szerint ha működőképes lesz, más ráktípusokra is kiterjeszthetik.