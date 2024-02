„Ha azt mondja valaki, érmet szerzek bármilyen sportban, azt kinevettem volna” – úszni sem tudott, ma már világbajnok

Tudtam, hogy ezt akarom csinálni, és elkezdtem képezni magam könyvekből, a netről. Versenyeken is megméretettem magam, majd 2022-ben Lengyelországban, majd 2023-ban felértem a csúcsra, amikor aranyérmes lettem a világbajnokságon. A jó sorozat azóta is tart, hiszen január végén az aradi Európa-bajnokságról egy ezüst és egy bronzérmet is elhoztam.