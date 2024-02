Megjósolta Félix: már nem kell sokat várnunk a tavaszra - Videó

Egy hiedelem szerint februárban ha kijön a medve a barlangjából és nem fut oda vissza megijedve az árnyékától, akkor bizony jön a tavasz. Ha azonban az állat megrémülve visszamegy oda, akkor még sokat, minimum 40 napot kell várni a tavasz közeledtére, míg ő újra elő nem bújik az odujából.

A tél végét jósolták idén a barnamedvék. Fotó: Pexels (illusztráció)

Ennek okán országosan hagyományőrző medvelest tartottak több vadasparkban és állatkertben is főként a gyerek számára. A Nyíregyházi Állatkertben az kicsik például egy dalt énekelve csalogatták ki Félixet, az eurázsiai barna medvét a barlangjából. Az állat ki is cammogott, és azt jósolta, hamarosan vége lesz a télnek.

Ezen alkalmakon a dolgozók azonban igyekeznek oktatásokat is tartani az állatokról. Így tett a Budakeszi Vadaspark is, ahol a gyerekek még medveként is kipróbálhatták magukat, sőt háztartási keksszel etetni is tudták őket, de persze csak biztonságos körülmények között.