Ismét erősen szélviharos, de legalább tavaszias napunk lesz

A csütörtöki napsütéses napunk után pénteken jóval több felhő lesz az égen. A felhőzet csak átmeneti jelleggel vékonyodhat el. Ennek megfelelően helyenként eső is előfordulhat. A nappali hőmérséklet azonban marad tavaszias, akár 19 fokot is mérhetünk. Az átlaghőmérséklet 15 fok lesz. Az egyetlen nagyobb zavaró tényező a szél lesz, ami miatt riasztást is kiadtak több vármegyére a következő szöveggel:

A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t