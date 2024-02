"Duplán tragikus ez a nap" - összetört a gyásztól Curtis

Széki Attila, azaz Curtis, profi focistaként kezdte pályafutását, majd egy térdsérülés után rapper lett. A zenészt szíve a mai napig a lila táborhoz húzza, rendszeresen ki is jár szurkolni. Bátran ki lehet jelenteni, hogy Attila a lelátón és a pályán nőtt fel. Ezért nem meglepő, hogy rengeteg emberrel ápol szoros kapcsolatot a szurkolótáborból.

Curtis ízig-vérig Újpest drukker! (Fotó: VT)

Curtis is elmegy a megemlékezésre

A rapper nemrég a közösségi oldalán a 24 óráig látható Instagram-történetében emlékezett meg egy fekete-fehér képpel barátjáról és szurkolótársáról, Baczó Tamásról. A fiatal férfi szintén oszlopos tagja volt az Újpest szurkolótáborának, ezért a Violafidelity nevű oldalon, egy bejegyzésben hívják meg az ismerősöket és barátokat, hogy ma egy gyertyagyújtással emlékezzenek meg társukra a Stadionnál.

– Barátunk, Testvérünk, Táborunk oszlopos tagja, Baczó Tomi távozásáról mély fájdalommal tájékoztatunk mindenkit. (…) Emellett, hétfőn este 7 órakor, a Stadionnál, egy közös gyertyagyújtásra hívnánk titeket, hogy együtt emlékezzünk Társunkról – írja a szurkolótábor a közösségi oldalán.

Curtist megkerestük, mint a ’B’ közép állandó tagját, hogy ő részt vesz-e a tiszteletadáson.

– Természetesen én is ott leszek a mai megemlékezésen – kezdte.

Jól ismertem Tomit, négy vagy öt évvel volt fiatalabb nálam. Egy telepen nőttünk fel, az édesapját is ismerem, nagyon jó barátságban voltunk. Nagyon sajnálom, hogy elment, ez a nap duplán volt nekünk tragikus, mert Tamás mellett egy másik társunk is elhunyt. Dávid pont azon a napon szenvedett motorbalesetet, mikor Tomi elment

– mesélte szomorúan Curtis, akit hallhatóan nagyon megviseltek a történtek.

Curtis közelről ismerte a fiatal szurkolótársát. Fotó: Instagram/Curtis

Mindig az érzelmei vezetik

Egy közeli barát elvesztése nagyon megviseli az embert, de művészként Curtisre ez hatványozottan igaz. Korábban a Borsnak is bevallotta, hogy legtöbbször a szívére hallgat. Ezért a rapper rendszeresen szokott jótékonykodni, az év végi BOK csarnoki koncertjére egy kislányt is meghívott, akiről a TikTokon hallott. A kislány a VIP belépő mellett teljes ellátásban részesült, kapott enni, inni és ülve nézhette végig a zenész eddigi karrierjének legjelentősebb produkcióit. Sőt, a színpadra is felmehetett, ahol közös fotót készített kedvencével.

–Amikor meghallottam, hogy Jázminnak én vagyok a kedvence, nem sokat gondolkodtam, azonnal meghívtam a bulira. Szerettem volna boldoggá tenni, remélem sikerült – mondta a találkozást követően a Borsnak Curtis.