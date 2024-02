Blokkolják a lakosság kedvenc adásvisszanéző funkcióját

A 21. században az ember el sem tudná képzelni az életét tévézés nélkül. Mindenkinek megvannak a kedvenc műsorai és sorozatai, és bizony nagyon oda szoktunk figyelni arra, hogy nehogy lemaradjunk az új epizódokról. Sokszor azonban közbejönnek olyan események, amelyek megakadályoznak bennünket abban, hogy megnézhessük a műsoradásokat. Ha például el kell mennünk a gyerekünk előadására, vagy vacsorázni megyünk a családdal, akkor természetesen nem az lesz az elsődleges szempont, hogy a tévézési szokásainkhoz alkalmazkodjunk. Éppen ezért megnyugtató a tudat, hogy vannak olyan szolgáltatások és funkciók, amelyek segítségével visszanézhetjük az adásokat. A magyarok kedvence például a TV2 Play, ahol azonnal mindent újranézhetünk díjtalanul. Ehhez hasonló természetesen az angoloknak is van, ezen a területen azonban gyökeres változások történnek.

Szeretjük visszanézni az adást

A BBC-nek van egy alkalmazása, amelyet iPlayernek hívnak. Ezen újra lehet nézni műsorokat, sőt ennél többet is tud: össze lehet állítani a lejátszási listánkat, és le is lehet tölteni a műsoradásokat. Ez azért jó, mert így később internetkapcsolat nélkül is újra lehet nézni a műsorokat, ami különösen hasznos lehet egy hosszabb repülő- vagy vonatút során. Ezzel kapcsolatban azonban most fontos bejelentéseket tett a BBC.

Az iPlayer egy népszerű funkcióját most szigorúan blokkolják. A cég bejelentette ugyanis, hogy míg eddig az app jól futott a PC-n, illetve az Apple MacBook eszközein is, ezt a továbbiakban nem engedélyezik. Ez azt jelenti, hogy asztali számítógépekre és laptopokra már nem lehet letölteni a műsorokat, mindazonáltal telefonos készülékeken továbbra is vissza lehet nézni az adásokat - írja a Mirror.