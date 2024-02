„Azt hitték, súlyos beteg vagyok” - Marianna a hormonkezelés miatt hízott meg

Szilágyi Marianna nem tagadja, hogy fogyásában fontos szerepet töltött be egy testsúlycsökkentő műtét. Viszont az, hogy 55 évesen elégedetten néz bele a tükörbe annak köszönhető, hogy a hetente háromszor edz és igyekszik tápláló ételeket fogyasztani…

Fotó: Fanny

Van, akinek a sport annyira az élete része, hogy azt sem tudja mi fán terem a fogyókúra. Szilágyi Marianna is közéjük tartozott, hiszen sokáig balettozott, versenytáncolt, modellkedett, így nem volt gondja az alakjával. A változás 40 fölött jött, amikor egy hormonkezelés hatására több, mint 40 kilót szedett fel.

Nem élte meg rosszul a túlsúlyt

2010 körül, az 55 kilóbójából hirtelen 97 lett.

– Mint sokan mások, én is kipróbáltam az összes diétát, az összes gyógyszert, mindent, ami fogyást ígért – idézi fel. – De semmi sem működött. Akinek úgy ki van tágulva a gyomra, mint nekem volt, az nem tud az ételek mennyiségével játszani. Én állandóan éhes voltam, úgyhogy abból, amit ehettem, rengeteget fogyasztottam. Közben végig jártam edzeni, de annyi plusz kilóval a testemen, kevesebb szériában, és könnyebb gyakorlatokat tudtam végezni. Ettől függetlenül a sportnak köszönhetően, egész feszes volt a testem, csak közben elég tömzsi volt. Szerencsére esztétikailag nem zavart a súlyom. Egész jó természetem van, úgyhogy nem éltem meg rosszul. Ráadásul pont azokban az években hozzám került az öcsém fia, akit fel kellett nevelnem, úgyhogy lefoglalta az energiáimat. A magánéletem sosem volt rózsás, már azt sem tudom, hányszor mentem férjhez és hányszor váltam el. Szóval, erre a területre sem volt nagy hatással a súlyom. Az egészségemre viszont igen!

Fotó: MSUSZ\ZSIGMOND LASZLO / Fanny

Öt éve műtötték meg

A hirtelen jött nagy túlsúly miatt sorra jelentek meg az egészségügyi problémák: inzulinrezisztencia, magas vérnyomás, cukorbetegség, ráadásul a vese- és májműködésével is gondok voltak.

– Aki ennyit hízik rövid idő alatt, és alapvetően nem erre van kódolva a teste, annak a szervezetét nagyon megviseli – teszi hozzá. – Egy barátnőm mondta azt, hogy ez már nem az a kategória, amivel szórakozni lehet. Az orvosok is megerősítették, hogy tenni kell valamit, ráadásul azt mondták, hogy még visszafordítható minden társbetegség. Ennek köszönhettem, hogy elvállalták a bypass műtétet, ami egy magánműtét, nem támogatja a Tb. Igazából ez egy életveszélyes beavatkozás, ami azzal jár, hogy utána az intenzív osztályon fekszel lélegeztető gépen. Az a lényege, hogy a gyomor tizenöt százaléka marad meg, magyarán szólva, annyira leszűkítik, hogy alig fér bele valami. Csak olyanoknak ajánlom, akik úgy tudnak tekinteni rá, mint egy mankóra. Nagyon sokan vannak, akik visszahíznak akár 20-30 kilót is, mert a műtét után ugyanúgy esznek, mint előtte, és gyakorlatilag visszatágítják a gyomrukat. Ez egy hatalmas segítség lehet, de csak akkor, ha megváltoztatod az életmódodat: figyelni kell az étkezésre és mellette érdemes sportolni.

„Utólag vallották be, milyen szörnyen néztem ki”

A műtét után röpke hat hónap alatt 52 kilósra fogyott.

– Emlékszem, volt olyan, hogy egy csütörtöki napon vettem a szombati színházi előadásra egy ruhát, de szombaton már lógott rajtam – meséli. – Mindez nagyon jól hangzik, sőt, nekem tetszett is az eredmény. Szuperül éreztem magam a bőrömben, hisz például a ruha boltokban válogatni sem kellett, mert minden S-es ruha jó volt rám. Minden úgy nézett ki rajtam, mint egy próbababán. Azonban a visszajelzések alapján, rájöttem, hogy amikor valaki 50 évesen hirtelen ennyit fogy, az nem biztos, hogy jó. Sokan azt hitték, hogy súlyos beteg vagyok, de nem mertek mondani semmit. Csak utólag vallották be, hogy milyen szörnyen néztem ki. Az arcom teljesen eltűnt, be volt esve. Úgy néztem ki, mint egy menekült. Amikor elmentem az edzőhöz, Krisztiánhoz, hogy újrakezdjem a tornát, immár gyönyörű soványan, teljesen le volt döbbenve a látványomtól. Azt mondta, hogy először is kezdjek el enni, mert nincs rajtam semmi, ami átalakulhatna izommá. Az ő tanácsait követve sikerült visszaszedni tíz kilót és beállni egy egészséges, normális súlyra.

Hogyan tartja a súlyát? Marianna vállalkozásokat vezet, rengeteget utazik, szórakozni jár, hetente háromszor vidékre megy a keresztgyermekére vigyázni és még hosszasan sorolhatnánk, mi mindennel foglalkozik. Azt mondja, hogy az ilyen pörgős, teljes élethez jó állóképesség és jó egészség szükséges, aminek alapja a heti három konditermes edzése és a tápláló ételek fogyasztása. – A műtét után már két kanál levestől jól laktam. Mostanra már helyreállt a működésem, körülbelül annyit szoktam enni, ami elfér a tenyeremben. Viszont a finomított szénhidrátot, édességeket nem fogadja el a gyomrom, ami végülis szerencsés dolog. Sok fehérjét fogyasztok, imádom a rákot és egyéb tengeri herkentyűket, rengeteg gyümölcsöt eszem, illetve salátákat, zöld paprikát, retket. Nem csak a mennyiség változott meg, hanem az is, hogy mindent péppé kell rágnom, hogy elbírja a gyomrom, így sokkal gyorsabb az emésztés. Most már csak az a célom, hogy tartsam a mostani alakomat.

(FANNY)