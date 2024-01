„Ők nem tudnak szaporodni, ezért elvették az én magzatomat” – megműtötték az űrlények, állítja az ufóvadász magyar nő

Tiszaföldvár ufólázban ég, amióta ellepték az internetet a szivárványszínű idegen tárgyról készített fényképek. Rita és Ferenc a Borsnak adott interjút, melyben azt állították: évek óta, többször is kapcsolatba léptek már velük az űrlények. Ugyanakkor a fiatal nő szerint vele egy komolyabb, sokkolóbb dolog is történt, mint egy egyszerű látogatás. Állítja: az űrlények ellopták a babáját.



Rita és Ferenc közös képet is készített egy űrlénnyel Fotó: olvasói

– Nekem a legelső élményem egy nagyon durva dolog volt – kezdte lapunknak Rita. – Épp egyedül voltam otthon, mert a párom elment valahová, én pedig nem kísértem el, mert nem éreztem jól magam. Emlékszem, olyan érzés volt, mintha álmodtam volna, de biztos vagyok benne, hogy nem álom volt! Olyan érzésem volt, mint amikor az ember műtétből ébredezik. Kómásan, gyengén, tompán. Az álmomban, ami nem álom volt, azt mondta nekem egy idegen, szürke kis lény, hogy ők nem tudnak szaporodni… Én akkor nagy valószínűséggel három hónapos terhes lehettem, mert ennyit késett a menstruációm. Sajnos tesztet nem csináltam, mert biztos voltam benne.

Bárhova mentem, menekültem, megtaláltak. Azt mondták, hogy szükségük van a magzatomra – tudom, hogy ez hihetetlennek tűnik, mert nekem sem volt még ilyen élményem. Ők nem tudnak szaporodni.

Ezután két nappal később nagyon erőteljes vérzéseim voltak. Orvoshoz nem mentem el, de biztosra veszem, hogy elvették! Amikor felébredtem ebből a mélyaltatásból, nem tudom, mit tettek velem, azt láttam, hogy az ágyam mellett áll egy 100-120 centiméteres kis valami, ami olyan, mintha délibáb lenne. Az ággyal szemben is volt kettő ilyen kis alak. Ott voltak egy darabig és mintha filmszakadás lett volna, reggel felébredtem.

Mutatjuk kinagyítva is az áttetsző "ufót" Fotó: olvasói

Rita párja, Ferenc átvette a szót, elmondta, hogy szerinte miatta történtek ilyen dolgok, ugyanis az egész életében jelen voltak az űrlények. Mint mondta, korábbi barátnője is pontosan így járt.

– Ez valószínűleg miattam történt, mert engem gyerekkorom óta úgymond „kísértenek”. Valószínűleg a párom is emiatt került velük kapcsolatba. Az előző barátnőmmel 2010 tájékán voltam együtt. Ő is ugyanígy járt! Terhes volt, nagyjából három hónapos lehetett. Ő bizonyítottan az volt. Ugyanígy játszódott le nála is az egész… Pont, mielőtt elment a baba, néhány nappal korábban megint tapasztaltam jelenségeket és utána össze is raktam, hogy mi történt. Én sem voltam biztos benne, de így, hogy másodjára is megtörtént, már biztos, hogy ők vették el a magzatokat! – zárta szavait.