„Születésétől kezdve harcol az életéért” - az 5 hónapos Milánkának sürgősen vérre van szüksége

Milánkának nem sok esélyt adtak az életben maradásra, egy hónapos kora óta kórházban van; IPEX szindrómás gyermek. Ez azt jelenti, hogy az immunrendszere nem működik megfelelően, az emésztése pedig leállt, ezért vénán keresztül táplálják. Az anyuka, Tóthné-Lajter Katalin minden percét a beteg gyermeke mellett tölti, aki már többször volt élet-halál között. Az 5 hónapos babának a gyógyuláshoz folyamatosan vérre van szüksége.

Milánka az édesanyával Fotó: Olvasói

„Nagyon megijedtünk, hogy elveszítjük”

Boldogok voltunk, nagyon vártuk őt. Nehéz terhesség volt; nagyon sokat szenvedtünk a terhesség alatt is, de nem bántunk meg egy percét sem

- kezdte a Borsnak a 23 éves anyuka. „Az IPEX azzal is jár, hogy mindenféle betegséget el tud kapni, ő ezt már magzati korban is produkálta. Nyolc hetes terhesen covidos lettem vele, akkor nagyon megijedtünk, hogy elveszítjük. Harminchatodik héten elkaptunk három nagyon veszélyes fertőzést, mindhárom agyhártyagyulladást tud okozni a csecsemőnél is és nálam is. Hál' Istennek ezt is megugrottuk. Ezen is túl voltunk. Rögtön, ahogy megszületett, antibiotikum kezelést kapott. Hazamentünk, egy hónapig minden rendben volt, aztán vérmérgezést kapott.”

Milánka küzd az életéért Fotó: Olvasói

"Szétszakadt a családunk"

Katalin 8 éve van együtt férjével, Tóth Roland Péterrel. Milánkának két nővére van, a 6 éves Katalin és a 4 éves Emília.

Születésétől kezdve harcol az életéért. Egy hónaposan került kórházba, szeptember 6-án, azóta ritkán láthatja a testvéreit és az édesapját. Szétszakadt a családunk. Én Pesten vagyok a picurral, apa pedig otthon, Esztergomban van a két kislánnyal.

Az apuka a kisfiával Fotó: Olvasói

„Nyugodt kis hős”

A kisfiú nemrég sikeres őssejt-transzplantáción esett át, de még hosszú az út a gyógyulásig; jelenleg bélrendszeri problémái vannak, folyamatosan vérre van szüksége, több nagy műtét is vár rá. Azt még nem lehet tudni, hogy mikor engedik haza a kórházból.

"Áldott, nyugodt kis hős. Nagyon sok mindenen vagyunk túl, kétszer kapott már vérmérgezést, epilepsziás rohama is volt. Sokszor volt úgy, hogy elveszítjük, de mindig visszajött hozzánk".

A család alig várja, hogy Milánka jobban legyen és újra együtt legyenek.

Bizakodva tekintünk a jövőbe, hisszük, hogy a sok vér, amit kap segíteni fog és újra elindul az emésztése.