Németország halott, és az amerikai baloldal öli meg - videó

Németország egykoron a világ irigykedve szemlélt mintaállama volt. Az európai nagyhatalom. A politikában, a gazdaságban és a sportban is. Csak aztán történt valami, és Európa gazdasági motorjából Európa beteg embere lett. A németek most történelmük legrosszabb napjait élik át, az ország valósággal forrong. De mégis mi vezetett idáig? Bence a legújabb reagálban elmagyarázza, milyen folyamatok vezettek el az egykoron erős, európai mintaállam meggyengüléséhez. Egy biztos: Joe Biden terve bevált - mutatja be a Patrióta.

Apáti Bence kendőzetlenül mutat rá az igazságra az alábbi videójában.