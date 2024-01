Nem javul annak az anyukának az állapota, aki tűzből mentette ki a gyerekeit

Korábban megírtuk annak a sajóládi édesanyának a történetét, aki gyermekeit mentette ki a tűzből, miután az otthonuk lángra kapott. Miközben a nő férfiakat megszégyenítő hősként viselkedett, olyan súlyos sérüléseket szerzett, hogy kórházba kellett szállítani, ahol egy hónapot töltött. Miután hazaengedték, az állapota folyamatosan romlott, így újra kórházba kellett mennie, ahol életmentő műtéteket végeztek Csipke Mariannon, melyekről a férje, Kollárcsik József beszélt a Borsnak.

A sajóládi édesanyán legutóbb január 17-én Miskolcon hajtottak végre műtétet. Fotó: Csipke Marianna / Kollárcsik József

Kettőkor vitték be a műtőbe, ahonnan fél hatkor hozták ki. Pár szót tudtam váltani az orvossal, aki szerint elméletileg sikeres volt a műtét és most csak annyit tehetünk, hogy várunk

– mesélte el a édesanya férje, a január 17-ei műtétről, melyet a miskolci kórházban végeztek el.

Mariann a 2023. novemberében történt tűzesetkor elszenvedett sérülései miatt akkor egyből kórházba került. József elmondása szerint ott elkapott valamilyen bakteriális fertőzést, ami ráhúzódott a tüdejére. Ennek következménye volt, hogy a tüdejében tályog, valamint légmell keletkezett. A tüdőgyulladás és a fájdalmak miatt Mariannt több orvoshoz is elvitte férje, akik közül az egyik azt javasolta, hogy az asszony azonnal menjen be a kórházba, mivel nagyon rosszak az eredményei. Ezt követően Mariann több műtéten is átesett, melyek közül legutóbb a tüdejét kellett felnyissák az orvosok.

A műtét elméletileg sikeres volt, de pár napot még várni kell, hogy látszódjanak az eredmények, hogy kiderüljön, kiújul-e a betegsége.

József és 3 gyermekük a műtét után csak videón keresztül tudott beszélni a sajóládi édesanyával.

Este nagyon röviden váltottunk pár szót Mariann-nal. Nagyon kimerült volt, ezért hamar letette. A gyerekek is beszéltek vele és mindannyian elsírtuk magunkat, annyira meghatódtunk.

József a történtek óta mindenről egymaga gondoskodik. Sajnos amiatt, hogy ő viszi és hozza a 12, 8 és 5 éves gyermekeiket az iskolába, egyelőre nem tudott munkát vállalni.

– Már nagyon szeretnék dolgozni, de nagyon nehéz olyan munkát találni, amit a gyerekek állandó felügyelete mellett tudok végezni.