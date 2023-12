„Még nem tudjuk, hogy mi lesz” – Nem akar fizetni a biztosító az otthonát elvesztő családnak

A Bors korábban beszámolt a Sajóládon élő Kollárcsik családról, akiknek november közepén égett le az otthonuk. Az édesanya, Csipke Marianna a tűzből mentette ki három gyermeküket, a 12 éves Szabinát, a 8 éves Amandát és az 5 éves József Rikárdót. Az édesapa, Kollárcsik József elvesztette az állását, mivel egyedül kellett gondoskodjon gyermekeikről, amíg felesége egy hónapig a kórházban volt a tűzben szerzett sérülései miatt. A pusztító lángok után most újabb nehézséggel kell szembenéznie a családnak, a biztosító ugyanis - József elmondása szerint – egyelőre nem akar fizetni nekik.

A sajóládi családnak szinte mindene odalett a tűzben. Fotó: Kollárcsik József

A családapa az egyik ismerősétől kért kölcsön, hogy ki tudja hívni a statikust, aki szerint az alapokig vissza kell majd bontani a romos, leégett épületet. A vályog rengeteg vizet és hőt kapott, a gerendák kiégtek. A munkálatok sok pénzbe fognak kerülni, az összeg kifizetése a biztosító pénze nélkül lehetetlen számukra.

– A kisebbik lányomnak nagyon friss ez az egész, mert látta a videót is és elsírta magát. A nagyobbik lányom egy kicsit jobban viseli. A fiam pedig nagyon sokat beszél róla, az óvodában is. Az óvónők olyankor próbálják elterelni a gondolatait. Nagyon sok idő kell majd a gyerekeknek, hogy túltegyék magukat a történteken. – hangsúlyozta az édesapa, aki a biztosítás kifizetése körüli gondok miatt most ügyvédet fogadott az egyik ismerősétől kölcsön kapott pénzből.

Még nem tudjuk, hogy mi lesz a biztosítóval. Most kértünk kölcsön egy ismerősünktől, felfogadtunk egy ügyvédet, ő átnézte a papírokat, dokumentumokat. Szerinte valami nem stimmel ebben az egészben.

A család kölcsönből fogadott ügyvédet. Fotó: Kollárcsik József

József elmondása szerint ugyanis a november 12-én történt tűzeset másnapján bejelentette azt a biztosítójának. A biztosítás havi részlete pedig a novemberi hónap végén volt esedékes. Az eltelt idő alatt ő többször is beszélt a biztosítója munkatársaival, de egyetlen esetben sem hívták fel rá a figyelmét, hogy mindenképpen fizesse be a havi részletet – melyhez tartozó csekk elégett a tűzben – különben nem lesz biztosítva. Az apa arról is beszélt, hogy legrosszabb az egészben a bizonytalanság, illetve az, hogy amiken keresztül kellett menniük, most még