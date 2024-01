„Készen állok, hogy a pillangók elvigyenek” - megszervezte saját temetését, majd elbúcsúzott anyukájától a fiú

Szörnyű fájdalom a családnak: 18 évesen életét vesztette egy fiú, aki több halálos betegséggel is küzdött.

A fiú mindössze 18 éves volt Fotó: Pixabay

Rhys Williams a múlt hónapban hunyt el, miután egy ritka epidermolysis bullosa (EB) betegséggel, a szepszissel és tüdőgyulladással szemben feladta a harcot. Temetését 13 éves kora óta tervezte, amikor azt mondta anyukájának, Tanya Mooresnak, hogy „készen áll arra, hogy a pillangók elvigyék”.

A 40 éves anyuka gondoskodott arról, hogy gyermeke búcsúztatása úgy történjen, ahogyan azt Rhys megtervezte, beleértve egy Liverpool FC halottaskocsit és egy felvonulásnyi járművet, például 300 motorkerékpárt, egy Ferrarit és egy Optimus fővezér autóját, Rhys kedvenc filmjéből, a Transformersből. A járművek rövid utat tesznek meg a családi háztól a szertartás helyszínére a nagy manchesteri város központjában található Bolton Parish Churchbe.

Tanya Moores mindenkitől azt kéri, hogy viselje a Liverpool FC mezét vagy legalább valamilyen piros ruhában jöjjön fia búcsúztatására. Az anyuka szertartást az interneten keresztül szeretné közvetíteni azok számára, akik nem tudnak eljönni. A temetésen a Liverpool FC You'll Never Walk Alone című indulója és a Queen Don't Stop Me Now című dala is elhangzik majd.

Nem akarja, hogy az emberek szomorúak legyenek. Amikor elhunyt, arcán volt a legnagyobb mosoly, és ez szívszorító volt. Megindító volt, mert békében ment el, és most megnyugodhat. Szóval ez egy kicsit boldogabbá tett, hogy tudom, ő már boldog és neki már nem szenved tovább. Azt hiszem, azt akarja, hogy az emberek boldogok legyenek, mert nyolc évvel többet élt, mint azt jósolták neki

- mondta a háromgyermekes anyuka.

Rhys epidermolysis bullosa betegséggel született, és egészen élete végéig küzdött vele. Gyerekként Rhys gyakran nem volt hajlandó elhagyni a házat, mert félt, hogy az emberek megbámulják. Ez az életkorlátozó állapot fogékonyabbá tette őt a különböző fertőzésekre, jelentősen korlátozta a mozgását, ami miatt Rhys tolószéket használt.

A család számára több mint 16 ezer fontot (több mint 6,5 millió forint) gyűjtöttek az emberek, amelyet a temetés költségeinek fedezésére fordították - írja a Mirror.