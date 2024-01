Így hat ránk a hamarosan kezdődő Szuperhold, Európa főboszorkánya szerint

Közeledik a szuperhold! Előtte igen intenzív és különösen pozitív időszak kezdődik az emberek életében. Február 10-én fog a Szuperhold tetőzni az égbolton. A különös látvány mellett óriási hatást fog gyakorolni a természetre és az emberi szervezetre is, ami már előtte két héttel, vagyis szombattól érezhető lesz. Befolyásolja az agy működését, és kezdetét veszi az önmegvalósítás időszaka. A test és szellemiség ilyenkor teljesítőképessége csúcsára ér. Így szinte minden akadály könnyen leküzdhetővé válik.

A szuperholdnak különös hatása van a természetre és az emberekre egyaránt Fotó: VLADJ55

Az emberi szervezetet is befolyásolja. Ennek egyszerű oka van. A hold hatással van a föld tengereire és vizeire. Mivel az emberi test egyik fő alkotóeleme a víz így hatását az emberek is megérzik

-mondta sejtelmesen Szegedi Erika, Európa főboszorkánya, aki hozzáfőzte azt is, hogy a Szuperholdnak többnyire jótékony hatásai lesznek tapasztalhatóak a következő néhány hétben. De azért oda kell figyelni, hiszen növeli az öngyilkosságok, balesetek és a különös események gyakoriságát is.

Nemcsak a szervezetre, hanem az emberi agyra is hatással van. A hold által kibocsátott frekvenciák pozitív és negatív hatást is egyaránt gyakorolnak az elmére. A szuperhold jelentős hatással bír a föld élővilágára. Mivel tömegvonzása okozza az árapály jelenségét, ezért a tengerek találkozásánál fajok százainak biztosít speciális életteret. De számtalan állat és megannyi növény életciklusát is befolyásolja.

Most mindenre nagyon oda kell figyelni, mert a január 25.-én lesz az utolsó telihold a Szuperhold előtt. Ekkor veszi kezdetét a természetre és az emberekre gyakorolt hatása.

A főboszorkány szerint a lelki megnyugvás időszaka veszi kezdetét. De a fogyó hold időszakában szülötteknek nem lesz olyan rózsás a helyzetük. Számukra nagyobb anyagi kiadások következnek.

A természetben ez hatalmas katasztrófák sorát indítja el. Afrikában óriási hőhullám veszi kezdetét. Ausztráliában pedig az erdőtüzek lángolnak fel, és okoznak hatalmas károkat.

-mondta a főboszorkány, aki úgy látja, hogy a következő időszak Európában hatalmas szeleket, míg Magyarországon óriási esőzéseket fog előidézni.

A Szuperhold időszakának azért vannak pozitív oldalai is. Kedvez a szerelemnek és szinte mindenkinek felerősíti a párra találás lehetőségét.