"Pontosan hajnali kettőkor átvonul a mi szobánkba" – szellemek járnak Katáék házában – videó

A TikTok kedvenc anyukájának, Pappné Hubai Katának a videóit több millióan kedvelik. A családanya vidám kisugárzásáért rajonganak a követői. Az utóbbi időben azonban különös események zajlottak az otthonukban...

Kata kislányával, Lettivel Fotó: Olvasói

„Szellemek vannak Letti szobájában?”

Kata imádja egy szem gyermekét, a 2 éves Lettit. Néhány hete nagyon aggódni kezdett, mert a kislány minden éjszaka pontban hajnali kettőkor felébredt. Kata készített egy TikTok-videót, amiben követői segítségét kéri.

Szellemek vannak Letti szobájában?

– tette fel a kérdést Kata a videójában.

– Nálunk az altatás nagyon-nagyon régóta, Letti pici kora óta úgy működik, hogy befekszik közénk a hálószobába, elalszik, megfogom, átviszem a kiságyába és alszik reggelig. Ez néhány héttel ezelőtt teljesen megváltozott, olyan szinten, hogy már kész vagyok, mert semmit sem alszunk éjszaka. Ugyanis a kis hölgy fogja magát és pontosan hajnali kettőkor átvonul a mi szobánkba, befekszik közénk.

Letti minden éjszaka hajnali kettőkor felébred Fotó: Olvasói

– Ez az éjszaka különösen durva volt, ugyanis reggel fél hétig még beszélt is hozzám folyamatosan. Éjszaka elkaptam egy csevejt, hajnal kettő előtt pár perccel, amit ő folytatott le a szobájában és utána vette fel a kis pakkját, hogy bevonuljon oda közénk.

„Beszélt egy néniről is, aki állítólag ütögette a mellkasát”

– Nem tudom, hogy ti hisztek-e az ilyenekben, de most már komolyan kezdek elgondolkozni, mert tényleg hajszál pontosan kettő óra nulla nullakor vonult át most is, mint szinte minden éjszaka; még beszélt egy néniről is, aki állítólag ütögette a mellkasát – számolt be az anyuka, majd sóhajtott egy nagyot.

– Én hiszek az ilyen történésekben, mert már többször találkoztam hasonló dolgokkal – mondta megfáradva, majd hozzátette, hogy már nagyon szeretné kipihenni magát. Kata a követőihez fordult tanácsért. A videó alatti kommentszekcióban rengeteg anyuka jelentkezett, akik hasonló dolgokat éltek át a gyermekeikkel, sokan azt tanácsolták, hogy meg kell tisztítani a házat a szellemektől.