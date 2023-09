Olyan csodát láthatsz az égen, ami idén már nem lesz többet

Idén utoljára láthatunk szuperholdat szeptember 29-én. A pénteki égi jelenséget viszont idén még nem láthattuk, ezt Harvest Moon-nak, azaz aratóholdnak szokták nevezni. Ráadásul most ehhez fog csatlakozni a Jupiter, a Szaturnusz, valamint a legkisebb bolygónk, a Merkúr is, emiatt egy izgalmas együttállás is megfigyelhető lesz.

A szuperhold mellett a bolygó együttállást is elcsíphetjük Fotó: Pexels

Érdekesség a szuperholddal kapcsolatosan, hogy bár nagyon szenzációhajhász neve van, valójában nem csillagász, hanem egy Richard Nolle nevű asztrológus találta ki azt, egy Dell Horoscope nevet viselő lapban. Ennek ellenére a sajtó átvette, sőt, a kétezres években maga a NASA is elkezdte használni a kifejezést, remélve, hogy annak segítségével sikerül felkelteni az emberek érdeklődését a csillagászat iránt.

Ha idén nyáron már hallottál róla, az normális, mert minden évben három-négy szuperhold emelkedik fel az égboltunkon. Ez lesz az utolsó szuperhold idén, így 2024 augusztusáig kell várnunk, hogy újra láthassuk. Ez a"szuperhold" néven ismert csillagászati jelenség akkor következik be, amikor a Hold perigeumban van, azaz a lehető legközelebb kerül a Földhöz, a Föld körüli pályájához, mintegy 356 500 kilométeres távolságban.

Az aratóholdat szokták kukoricaholdnak is nevezni, ugyanis az amerikai őslakosok minden egyes teliholdnak nevet adtak. A szeptemberi teliholdat azért nevezték kukoricaholdnak, mert tudták, hogy ilyenkor kell betakarítani/learatni a kukoricát. A következő ilyen égi jelenségre egyébként egészen jövő év, azaz 2024. szeptember 18-ig kell várni, ekkor lesz a következő Szüreti Hold.

A Hold most a Halak csillagképben lesz látható, amihez csatlakozik Naprendszerünk három bolygója is. A Hold közelsége a szuperhold idején azt jelenti, hogy a Holdkorong körülbelül 30%-kal fényesebbnek és körülbelül 14%-kal nagyobbnak tűnhet a Földről nézve. A teliholdat nem sokkal napnyugta után, tehát szürkületkor lehet a legjobban megfigyelni.