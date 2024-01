Ezt nem láttuk jönni: világhírű lett Bangó Józsi, a magyarok egyik kedvenc TikTok sztárja - videó!

Világhírű lett a magyar TikTok sztár, Bangó József, aki rendszeresen örvendezteti meg több tízezres követőtáborát egyedi videóival. Az Egyesült Királyságból származó Niall MacMillannak köszönhetően felfedezte a világ József egyedi, a 80-as éveket idéző stílusát és a szenzációs tánctudását.

Világhírű lett Bangó József Fotó: TikTok

Niall MacMillan humorista egy világhírű TikTok sztár. Több, mint hat millióan rajonganak a "Kínos POV srác"- ként is ismert tiktokkerért, aki különböző nézőpontokból mutat be viccesen kínos helyzeteket. Niall szenzációvá vált és világszerte elbűvöli a közönséget szokatlan humorérzékével és megnyerő ügyetlenségével. Egyik hatalmas nézettségű videójában azt mutatta be, hogy milyen érzés, amikor karácsonykor találkozol a nagynéniddel és a nagybácsiddal, ehhez illusztrációnak pedig nem mást, mint a magyar tiktokker, Bangó József egyik videóját használta fel.

Niall MacMillan a magyar férfi választotta Fotó: TikTok

A magyar TikTok felhasználók elárasztották a Niall videója alatti kommentszekciót.

Szerintem már tudatosan keres a „Hungary” kifejezésre. Itt mindig akadnak gyöngyszemek

- jegyezte meg egy kommentelő.

„Könnyfakasztóan gyönyörű dolgokról leszünk ismertek.”

A jó öreg Bangó József.

„Végre magyarok, ezaz!”

„Hova el nem jutott a báttya.”

Köszönjük, büszkék is vagyunk rájuk.

„Ismét feltették Magyarországot a TikTok térképre.”

Tele vagyunk világsztárokkal.

„Híresek lettünk.”

Imádom a Józsi táncát. Bárcsak én tudnék ilyen jó cuccot.

„Egy újabb magyar híresség.”

Ezt mindenkinek látnia kellene.

„Mindenhol ott vagyunk.”

Híres lett a Jóska.

„Magyarország én így szeretlek.”

Valamiről mindig híres lesz a kis országunk.

Íme a videó: