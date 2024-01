Most érkezett: csecsemőt találtak Szolnokon

Egészséges, és érett kisfiút találtak szerda este a szolnoki Hetényi Géza Kórház babamentő inkubátorában. Fontos kiemelni, hogy a csecsemőről a szülei megfelelően gondoskodtak, mielőtt elhelyezték az intézményben, ugyanis takaróba bugyolálták és a köldökzsinórját is ellátták - számolt be róla a helyi lap a Szoljon.hu.

A kórház dolgozóitól a Szolnoki Dániel nevet kapta a csöppség /Fotó: Szoljon.hu

A gyermek a kórházban a Szolnoki Dániel nevet kapta a gondozóitól és a csecsemő- és gyerekosztály, PIC-részlegére került megfigyelésre. Az intézmény pedig megkezdte a hivatalos gyámügyi eljárást annak érdekében, hogy a kisfiú sorsa mielőbb megnyugtató módon rendeződjön, és boldoggá tegyen egy szerető, gondoskodó családot.

A második inkubátorban hagyott csecsemő

Ahogy arról a lapunk elsők között számolt be, december 29-én egy másik kisfiút is a kórházban hagyták a szülei, ő a Téli Tamás nevet kapta a zalaegerszegi intézmény dolgozóitól. Ez a kisgyermek is egészséges, és megkezdték a gyámügyi eljárást vele kapcsolatban.