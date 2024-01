Bajba került a 24 órás gondozásra szoruló Lacika családja - Videó

Speciális orvoshoz szeretné elvinni 7 éves unokáját egy győri nagymama, akinek az az álma, hogy lábra álljon a gyermek.

A kisfiú agyi- és izombénulással küzd, emellett epilepsziás rohamok is gyötrik. De nem ez az egyetlen nehézség: a család lakása három éve leégett egy tűzben, most szükséglakásban élnek, a számlákat is alig tudják kifizetni.

2017-ben derült ki a betegsége, vagyis még a pontos betegségét a mai napig nem tudjuk. Hordom kezelésekre, hamarosan lesz egy újabb műtétje

- mondta a nagymama, aki azt is elmondta, hogy Lacika egy speciális iskolába jár, ahol rendszeresen tornáztatják, de ez önmagában kevés. A plusz foglalkozások pedig sok pénzbe kerülnek és a számlákat is alig tudják kifizetni - tudta meg a Tények az asszonytól.

A gyermek mindenben segítségre szorul, napi 24 órás ápolást igényel, rendszeresen pelenkázást igényel és csak babakocsival tudnak kimozdulni. Egy alapítvány segítségével most gyűjtésbe kezdtek, hogy a gyerek megkapja a szükséges kezeléseket.

