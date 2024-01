„Ez az egy dolog mentett meg attól, hogy teljesen lecsússzak”

Erika nehéz körülmények között nőtt fel, egy bántalmazó, alkoholista édesapa árnyékában. Már egészen fiatalon tudta, hogy érettségi után felszáll egy vonatra és hátra sem néz. Gyermekként olyasmiket élt át, amit egyetlen kislánynak sem kellene, a nehézségek pedig felnőttként is mindig utolérték. Végül első házassága hozta meg számára az igazi szabadulást, de csak ideig-óráig.

Erika csak menekülni akart édesapja mellől, bármi áron Fotó: pixabay

„Mindegy volt hova, csak otthonról elmenjek”

Általános iskola után szinte mindegy volt, hogy hova megyek továbbtanulni, csak messze legyek otthonról. Érettségi után 5 nappal már össze volt pakolva 2 táska ruhám és az első adandó alkalommal felszálltam a vonatra, ami a vélt boldogság felé vitt

– mesélte a Borsnak Erika, aki csak azzal a feltétellel vállalta, hogy mesél az életéről, ha azt valódi neve és fotója nélkül tesszük közzé.

– Végül Mohácsra költöztem az első férjemmel, de mint később kiderült, csak azért vett el, mert szolgálati lakást akart és azt csak nős ember kaphatott. Eljutottam arra a pontra, hogy muszáj volt legalább saját magamnak bizonyítani, hogy nem én vagyok a rossz, csúnya – részletezte a nehéz sorsból kitörni vágyó Erika, akinek ekkoriban minden álma volt egy gyermek, amit első férje nem akart vállalni. Így került Erika látóterébe egy erdélyi férfi, aki szép lassan belevitte őt az alkoholizmusba.

Soha nem kényszerített. Először csak azért ittam, mert biztos jól fog esni. Aztán a hidegre fogtam, hogy az majd segít. Szinte észre sem vettem, de már kellett az újabb és újabb adag

– mesélt a szenvedélybetegségéről a magyar nő.

– Egyre mélyebbre süllyedtem. Nem találtam munkát, a házam már kis híján a fejemre dőlt, de munka hiányában csak napszámba tudtam járni. Könyörögtem a falu polgármesterének, hogy vegyen fel közmunkásnak. Az élettársam közben a marhatelepen volt állatgondozó, ahova amikor emberhiány lett, úgy döntöttem, hogy én is jelentkezem – mesélt első munkalehetőségéről Erika. Persze, mindenki meglepődött, hiszen még férfiak sem szívesen dolgoztak a telepen, nem hogy nők. Végül csak több, mint egy év múlva jött a lehetőség, hogy átképeztesse magát.

Erika pénzügy-számviteli ügyintéző szakra jelentkezett (Képünk illusztráció) Fotó: pexels

A tanulás mentette meg az alkoholizmustól

Erika úgy döntött tanulni fog, különben végleg elveszik az alkoholban.

Ekkor jelentkeztem pénzügyi-számvitel ügyintéző szakra. Mikor rájöttem, hogy ténylegesen mivel jár, majdnem a sírógörcs kapott el. Kőkemény matematika, amit utáltam, de megbeszéltem magammal, hogy itt most nincs válogatási lehetőség, ezt végig kell csinálni

– vallott a karrierváltásról Erika, aki időközben megszerette a szakmát és a legjobbak között végzett, de nem tudott elhelyezkedni gyakorlat hiányában. Ekkor döntött úgy, hogy még tanul hozzá valamit és akkor talán sikerül munkába állnia. Így jött a gazdasági informatikus iskola.

– Itt már osztályelsőként végeztem! Persze, munka továbbra sem volt. Közölték, hogy akkor, 40 évesen már öreg vagyok – mesélte. Végül egy külföldi lehetőség volt az utolsó mentőöv Erika számára: Németországba hívták egy húsüzembe dolgozni.

Életemben nem dolgoztam még gyárban és ennyire hidegben sem, de megszoktam és szerettem is. Talán azért, mert újra volt munkám, újra tudtam valami finomat enni, szép ruhát venni. Újra ember lettem!

– mesélt Erika az évekről, amikor úgy érezte végre újra sínen van az élete.

Erikára rátalált a boldogság, most pedig már büszke rá, hogy meg merte lépni mindezt Fotó: Pixabay

Németországban talált rá a boldogság a magyar nőre

Erika 2015 áprilisában költözött ki Németországba, ahol rátalált újra a szerelem is egy társkereső oldal segítségével és lett egy német-juhászkutyája is, ami azóta is hűséges társa. A húsüzem után privát házak takarítására vállalkozott, amiben nagy sikere volt. Bár nem tudott mindent németül, viccel könnyen kivágta magát a helyzetekből és meg voltak elégedve a munkájával.

Megszerezte a német nyelvvizsgát is, majd 2017-ben Magyarországon megcsinálta a jogosítványt is. A sok nehézség után már végül békére lelt, tavasszal pedig meg is házasodik.

Az egész újratanulás a pénz miatt és azért kezdődött, mert úgy éreztem, hogy sürgősen kell valamit csináljak, különben végleg elveszek az alkoholban. Mindezek után most úgy gondolom, hogy ha előbb abbahagyom az ivást, vagy ha előbb elkezdek újra tanulni, akkor ezzel az intenzitással, akarattal most egész máshol tartanék és minden bizonnyal jobb lenne az életem

– vonta le a végső következtetést Erika, aki mindenkit arra biztat, hogy merjen lépni és újrakezdeni.