„A feleségem nem hajlandó fizetni nekem azért, hogy vigyázok a lányunkra"

Az édesapa arról panaszkodott a Redditen, hogy a felesége, aki a szomszédjukkal jár moziba és vacsorázni, nem hajlandó neki fizetni azért, hogy vállalja a „bébiszitter” szerepét, és vigyáz a lányukra.

Fotó: Unsplash.com

A kommentelők többsége felháborodott már a felvetésen is, hiszen a férfi a saját gyerekére vigyáz, és azt is kifogásolták, hogy az apa "hatalmas tehernek" nevezte ezt a feladatot.

„A feleségem nagyon szeret ijesztő filmeket nézni, de én sosem szerettem őket. Túl félelmetesnek találom, és végül csak rosszul érzem magamat tőlük, ezért inkább kerülöm ezeket. A barátai néha elmennek vele a népszerűbbekre, de szereti a régebbi, indie és külföldi horrorfilmeket is” – magyarázta.

„Mindig is nehezen talált olyan embereket, akiknek hasonló az érdeklődési körük, és ezért volt olyan nagy dolog, amikor találkoztunk a szomszédunkkal, Walterrel, és megtudtuk, hogy ő is rajong ezekért a filmekért. Nagyon gyorsan elkezdték tervezni, hogy közösen nézzenek filmeket. Engem is hívtak, de én visszautasítottam az ajánlatot.”

Walternek és a feleségének ugyanakkor egy másik közös hobbija is van, időnként eljárnak drága éttermekbe vacsorázni, és a férj ebben sem akart részt venni.

„Walter mindannyiunkat meghívott, beleértve a gyerekeket is, hogy menjünk el vele egy barátja étteremébe, de én nemet mondtam, mert túl drágának találtam. Nem szeretem az ilyen helyeket, mert pénzkidobásnak tartom, és nem hinném, hogy a gyerekek élveznék. Ragaszkodtam ahhoz, hogy a gyerekekkel maradjak, míg ők kettesben elmennek vacsorázni.”

Ebből azóta többé-kevésbé rendszeres szokás lett, és a férfi elmagyarázta, hogy amíg a felesége és Walter horrorfilmeket néznek a férfi otthonában vagy a moziban, vagy éppen vacsorázni mennek, ő vigyáz a lányukra illetve Walter gyerekeire – a gyerekek 10, 12 és 14 évesek.

„Mivel mind a mozi-, mind a vacsoraestjük egyre gyakoribbá vált, kicsit belefáradtam abba a teherbe, hogy állandóan bébiszitterkednem kell” – írta a férj. „Beszéltem erről a feleségemmel és Walterrel, aki elmagyarázta, hogy általában nem szereti bébiszitterekkel hagyni a lányait, és jobban érzi magát, ha tudja, hogy egy tapasztalt apa vigyáz rájuk, nem pedig egy tinédzser lány.”

Azt is elmondta, hogy Walter megértette az álláspontját, és felajánlotta, hogy ugyanúgy fizet neki, mintha bébiszittert fogadna, de a férfi felesége hallani sem akart erről. „A feleségem teljes mértékben ellene volt. Vitatkoztunk erről, de ragaszkodik az elképzeléséhez, és nem hajlandó engedni belőle. Walter megígérte, hogy meggyőzi őt, de úgy tűnik, nem sikerült neki” – írta a férj.

A felhasználók többsége a feleséggel értett egyet, sőt, többen is úgy gondolták, hogy komolyabb problémák húzódnak meg a háttérben, amikről a férfi nem hajlandó tudomást venni.

„Több okból is tévedsz, ezek közül kettő, hogy bébiszitterkedésnek nevezed, ha vigyáznod kell a saját lányodra, a másik pedig, hogy nem igazán törődsz a házasságoddal” – írta az egyik hozzászóló. „Ne lepődj meg, ha a feleséged végül elhagy téged Walterért, ha nincs már most viszonyuk…”

Egy másik hozzászóló szerint az is nagy baj, hogy a férj egyetlen tevékenységben sem hajlandó részt venni, ami a feleségének örömöt okozna és minden alól kihúzza magát. Néha erőt kellene vennie magán és elvinnie a feleségét egy kellemes vacsorára, és nem arra biztatnia, hogy egy másik férfi mellett élje meg a romantikus álmait.