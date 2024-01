Az orvosok azt mondták, nem tudnak segíteni rajtam – végül 60 kilót fogytam magamtól

60 kilogrammtól szabadult meg az a kétgyermekes édesanya, aki túl későn jött rá: kajafüggősége már nem csak az ő életét keseríti meg, de az egész családjáét is tönkreteszi. Hiába kért azonban segítséget, az orvosok azzal a kijelentéssel tárták szét a karjukat: "Nem tudunk segíteni". Végül úgy döntött: a saját kezébe veszi a sorsát. Pontrosan tudta, hogy minden fejben dől el, főleg az ő esetében, így egy terapeuta segítségével vágott neki a diétával és életmódváltással járó fogyásnak, amely sokak legnagyobb megdöbbenésére hihetetlenül eredményes lett.

Whitney közel 140 kiló volt, szinte mozogni sem tudott. Ma már egészséges életet él nem csak ő, de a családja is Fotó: YouTube

Whitney más kiskorában is szeretett enni, azonban két gyermeke világra jötte után szaladt el vele igazán a ló. Egy idő után olyan falásfüggőség alakult ki nála, aminek köszönhetően a mélyponton közel 140 kilót mutatott a mérleg nyelve, és már járni sem volt képes. Az orvosok egyetlen pillantást vetettek rá, és kijelentették: nem tudtak rajta segíteni. Azonban talán nem is ez volt számára a legkijózanítóbb, hanem amikor szembesült vele, hogy függősége, egészségtelen életmódja az egész családjára átragadt: gyermekei és férje is elindultak a lejtőn, már ami a testsúlygyarapodásukat illeti. Whitney rájött: változtatniuk kell, ennek a változásnak azonban vele kell megkezdődnie.

– Amikor a legkövérebb voltam, egy tipikus reggeli palacsintából, fánkból, gofriból állt – mesélte az édesanya, hozzátéve: gyermekkorában alakult ki, hogy az ételt a biztonsággal azonosította, miután szegény családban nőtt fel.

Rá sem ismerni a pár éve még túlsúlyos édesanyára Fotó: YouTube

Az első lépés egy terapeuta segítsége volt, ekkor az életmódváltással 27 kilót adott le, majd következett egy műtét 2022-ben, ami tovább vezette az úton, mely során 16 hónap alatt végül 60 kilótól szabadult meg, azaz gyakorlatilag egy felnőtt nő testtömegétől. Ráadásul szeretteit is inspirálta az ő küzdelme a kilókkal: fiai 30-30 kilótól, férje 20 kilótól szabadult meg. Manapság természetesen mindannyian egészségesen étkeznek, az édesanya pedig heti öt alkalommal edz.

– Sokan csalásként tekintenek a súlycsökkentő műtétekre, egy könnyebb útként, de a statisztikák azt mutatják, hogy nagy az esélye, hogy visszaszedd a leadott kilókat. Tudtam, hogy be kell vállalnom a műtétet, mert számomra ez volt az utolsó esély – magyarázta fogyásának történetét Whitney, aki szerint igenis az elért eredmény a fontos, amihez csakis ezen az úton tudott eljutni, emiatt nem érdekli, mások mit gondolnak a sikereiről.