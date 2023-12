„Apu, istenem, nem hiszem el!” - szörnyű, miért kellett meghalnia a többgyerekes apának

Szerdán hajnalban borzalmas tragédia történt a Nógrád megyei Kállón: egy családi házhoz tartozó melléképület borult lángba. A lakóhelyiségként és tárolóként is használt épületet több vízsugárral tudták csak eloltani a tűzoltók, a teteje teljesen megsemmisült, és be is omlott, miközben a tűzoltók dolgoztak. Bár a lángokat viszonylag hamar, félóra alatt sikerült megfékezniük, a tűzoltók a házban egy középkorú férfi összeégett holttestére bukkantak. A férfi vélhetően füstmérgezést kapott, ezért nem tudott időben kimenekülni a lángok közül.

Borzalmas tragédia történt Kállón. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Mint azt lapunk megtudta, amióta gyermekei kirepültek a házból, Tibor egyedül élt. Vélhetően aludhatott, amikor kigyulladt az épület, így esélye sem volt a menekülésre.

Tibornak esélye sem volt a menekülésre. Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Hősugárzó okozhatta a tüzet

A kállóiakat megrázta a borzalmas tűzeset híre, a férfit ráadásul kedvelték a településen. Tibort három lánya és fia is gyászolja. Több unokája is volt, akiket imádott, és rengeteg időt töltött velük. „Apu, istenem, nem hiszem el!” - írta a férfi lánya, aki a Borsnak azt mondta, biztosat egyelőre nem tud arról mondani, hogy mi okozhatta a tüzet, de ő úgy tudja, hogy a hősugárzó miatt történhetett a tragédia. A tűz pontos keletkezési körülményeinek feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indított.

A tetőszerkezet beomlott, miközben a tűzoltók dolgoztak.

Tibor egyik volt kollégája, akivel egy gyárban dolgozott együtt, azt mondta, a férfi nagyon jó ember volt, rengeteg szép emléket őriz róla. "Én is nagyon sajnálom, nagyon jó ember volt" - nyilatkozta a nő lapunknak.

