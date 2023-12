Most érkezett: leszakadt erkély alá szorult két ember a VII. kerületben

A Bors információi szerint az erkély a VII. kerületi Paulay Ede utcában szakadt le kora reggel. Úgy tudjuk, hogy az épületen éppen felújítási munkálatokat végeznek, így rengeteg munkás dolgozik bent. A környékbeliek szerint éppen falat bonthattak a belső udvarban, amikor az egyik erkély hatalmas robajjal lezuhant, és maga alá temetett két, az építkezésen dolgozó férfit.

A házat éppen felújítják, az erkély a belső udvaron zuhant rá a munkásokra Fotó: Bors

A helyszínre azonnal mentők, rendőrök és tűzoltók érkeztek, a két ember ugyanis a romok alá szorult.

- Mi nem láttuk, hogy mi történt, mert az egész a felújítás alatt lévő ház belső udvarán történt. Csak arra lettünk figyelmesek, hogy érkezik a rendőr meg a mentő is, és sokan rohannak be, meg nagy a fejetlenség

- mesélte egy környéken lakó férfi. Mint mondja, úgy tudja, hogy a ház műemlékvédelem alatt áll.

- Azt, hogy ez az épület speciel milyen állapotban volt, nem tudom pontosan, de azért nagyon sok itt a régi, omló épület errefelé, aminek omladozik a fala. Lehetséges, hogy egy ilyen régi falrészt bontottak éppen, akkor történt ez az egész. Nagyon sajnálom azokat a melósokat, nagyon rosszkor voltak rossz helyen

- ingatta a fejét a férfi. Ő úgy tudja, hogy a két férfi súlyosan megsérült.

- A törmelékek rájuk zuhantak, ki sem tudtak jönni, úgy kellett kiszedni őket alóla, és ahogy hallottam, bár túlélték, de életveszélyesen megsérültek. Valamivel dél előtt, olyan 11 óra után vitték el őket, akkor fordult ki a mentő az utcából

- mondta. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, ahol megerősítették: valóban két embert vittek kórházba.

- A helyszínről két, súlyos sérüléseket szenvedett személyt szállítottak bajtársaink kórházba

- mondta a Borsnak Feigl Enikő, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.

Azt egyelőre nem tudni, hogy történt-e mulasztás a helyszínen, és ha igen, kinek a hibájából, ezt vélhetően később, szakértők segítségével állapítják majd meg. Az üggyel kapcsolatban a Bors felkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, válaszukkal cikkünket frissítjük majd.

Mint arról a Bors is beszámolt, tavaly hasonló eset történt a VI. kerületi Jókai utcában: ott az utcafrontra omlott le egy átépítés alatt álló ház homlokzata, ami leszakította az alatta álló erkélyt is. A lezuhanó, több mázsás homlokzat több tucat autóra és több emberre rázuhant, köztük az Operettszínház egyik elismert táncművészére is.